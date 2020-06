Bollettino Emilia Romagna/ Coronavirus 14 giugno: Bonaccini “l’estate non è perduta”

Pubblicità

L’epidemia di coronavirus in Emilia Romagna non è stata ancora debellata completamente anche se i dati ormai da diversi giorni sono confortanti e vedono proiettarsi la terza regione più colpita d’Italia verso un’estate ricca di speranza di rilancio: 28.056 casi di positività da inizio pandemia, con il bollettino di ieri che certifica nuovi 28 casi registrati in più (di cui 24 asintomatici). I tamponi effettuati ieri sono stati 7.363 con quota totale che raggiunge 400.902, vanno poi aggiunti anche 1.156 test sierologici fatti tra venerdì e sabato: ancora 3 decessi (4.199 morti da fine febbraio) da segnalare nelle province di Parma e Bologna (2). In merito ai nuovi contagiati invece 1.727 sono le persone ancora attive sul territorio (-90 rispetto al giorno prima): numero dei guariti sale invece di 115 per un nuovo totale di 22.130, il 79% dei contagiati al coronavirus in tutta Emilia Romagna.

CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA: IL PUNTO DI BONACCINI

A chiudere il bollettino Covid-19 dell’Emilia Romagna, in attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio, troviamo anche il fronte ospedali con risultati piuttosto confortanti: 1.520 le persone in isolamento a casa (-80), 15 pazienti in terapia intensiva (-2) e 192 nei reparti Covid-19 (-8 rispetto a venerdì). Sono infine 419 le persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 21.711 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti (negative in 2 tamponi consecutivi). Commentando gli ultimi dati a guardando alle prossime settimane di fase 3 in Emilia Romagna, il Governatore Stefano Bonaccini ieri ha spiegato come per il turismo «vero che sarà dura, ma quella che poteva essere una stagione estiva completamente perduta, credo che riserverà delle belle sorprese».

Incontrando gli operatori turistici di Cervia, l’esponente Pd sottolinea come le cose ad oggi «vanno decisamente meglio», non solo «Abbiamo meno di 30 ricoverati in terapia intensiva. Erano quasi 500 poche settimane fa. In particolare in Romagna c’è oramai una curva dei contagi molto bassa e stiamo via via tornando alla vita di prima e penso che l’organizzazione romagnola, con la genialità degli operatori che hanno costruito una delle più belle industrie turistiche al mondo, farà ancora una volta la differenza».



