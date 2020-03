Bollettino Emilia Romagna diretta conferenza stampa/ Video 30 marzo, dati coronavirus

Mentre la Lombardia e il Veneto solo da qualche giorno vedono una lieve flessione nei contagi da coronavirus, l’Emilia Romagna vive ormai da una settimana un saliscendi difficilmente spiegabile a livello scientifico: le vittime mostrate dal bollettino quotidiano del commissario Sergio Venturi variano di giorno in giorno (ieri sono di nuovo aumentati dopo i dati “positivi” degli ultimi 3 giorni) ma in generale si può a ben ragione sostenere che sul fronte contagi il picco potrebbe essere davvero vicino (con relativa e successiva fase di discesa dell’infezione da coronavirus).

Sono 13.119 i casi di positività al Coronavirus, 736 in più di sabato: 99 le nuove vittime (sabato erano state 77 in più) che portano il conto totale del dramma a 1.443 persone con la vita “spezzata” dal Sars-Cov.2. Nel bollettino presentato ieri dalla Regione Emilia Romagna sono poi 5.726 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (+368), 333 in terapia intensiva (+17) con 1141 guariti complessivi, 66 in più rispetto a due giorni fa. Sul fronte dei nuovi decessi, le 99 persone mancate con positività al coronavirus sono state segnalate a Piacenza (26), 21 a Parma, 13 a Reggio Emilia, 17 a Modena, 12 a Bologna, 1 a Ferrara, 2 a Ravenna, 1 a Forlì Cesena, 5 a Rimini.

CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO DEL PRIMARIO DEL SANT’ORSOLA

«Stiamo ponendo particolare attenzione alla situazione delle case protette, che ormai restano l’unico vero focolaio d’infezione sul territorio, perché osserviamo come le misure di distanziamento sociale comincino a dare i primi risultati. Ma non è questo il momento di mollare: rispettiamo tutti regole e restrizioni» ha commentato in conferenza stampa il commissario all’emergenza coronavirus Sergio Venturi. Osservando i dati prodotti dall’ultimo bollettino, l’esperto scelto dal Governatore Bonaccini ha poi aggiunto «Continua il trend osservato nei giorni precedenti quindi una moderata riduzione dei casi percentuali, confermati dalla riduzione degli accessi in Pronto soccorso e, attraverso il 118, in ospedale per polmonite interstiziale. Purtroppo, è ancora alto il numero dei decessi, ma ci aspettiamo comunque una significativa riduzione sia dei contagi che dei decessi nei prossimi giorni».

Intervistato dal Resto del Carlino, il primario direttore di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna prof. Pierluigi Viale ha rilanciato sul fronte della cura domiciliare per il coronavirus: «In questo momento abbiamo due obiettivi fondamentali: intercettare i pazienti nella fase uno, la fase di malattia iniziale, e metterli subito in trattamento con terapia anti-virale. Se il paziente evolve verso la fase iperinfiammatoria, l’obiettivo è intercettarne precocemente l’inizio per evitare di trovarsi di fronte a casi in cui, probabilmente, il contenimento della risposta infiammatoria eccessiva è molto difficile da fare». La vera partita si gioca dunque prima della terapia intensiva, a casa, come ribadito in pratica da tutte le Regioni maggiormente colpite in questo terribile mese di marzo dal contagio da Covid-19.



