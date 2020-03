Bollettino Emilia Romagna diretta conferenza stampa/ Video: dati Coronavirus 27 marzo

Trend positivo del Coronavirus in Regione Emilia-Romagna. È quanto emerso dall’ultimo bollettino illustrato in conferenza stampa dal commissario regionale per l’emergenza sanitaria Sergio Venturi. I casi di positività sono 10.816, quindi 762 in più rispetto alla precedente rilevazione. Crescono anche i tamponi: sono 42.395 i test refertati, quindi ne sono stati fatti 4.350 in più. Aumentano le persone in isolamento a casa: sono 4.680, quindi 415 i più. Di poche unità l’incremento delle persone ricoverate in terapia intensiva: 301, quindi 7 in più. Ma purtroppo cresce anche il bilancio delle vittime: passano da 1.077 a 1.174, quindi sono 97 i decessi, di cui 64 uomini e 33 donne. Ma al tempo stesso crescono le guarigioni: sono arrivate a quota 792, quindi sono 71 in più rispetto all’ultima rilevazione. Di queste 668 sono solo “clinicamente guarite”, sono cioè asintomatiche, mentre 124 sono quelle dichiarate guarite, in quanto risultate negative in due test consecutivi. Oggi è previsto un nuovo bollettino della Regione Emilia-Romagna, fornito in conferenza stampa da Venturi attraverso la sua pagina Facebook.

Clicca qui per seguire la conferenza stampa di Venturi su Facebook.

BOLLETTINO EMILIA ROMAGNA: TREND POSITIVO MA…

«Non illudiamoci che i sacrifici finiranno con il migliorare della situazione e torneremo in strada ad abbracciarci, ve lo dico subito: bisogna che il falò si spenga del tutto». Questo l’avvertimento lanciato da Sergio Venturi, commissario regionale per l’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna. I dati sono confortanti, a parte quello dei decessi, ma è pur vero che bisogna consolidarli. «Tutti i dati sono confortanti a parte quello dei decessi ovviamente, un dato che ci accompagnerà finché non arriveremo a zero positività al giorno», ha aggiunto Venturi in conferenza stampa ieri. Intanto la Regione Emilia-Romagna informa attraverso un comunicato ufficiale che l’Agenzia regionale di Protezione civile ha ricevuto dal Dipartimento nazionale 223.000 mascherine Montrasio, 158.200 chirurgiche, 176.420 ffp2, 46.080 ffp3 e 13.800 tute. L’emergenza, anche da questo punto di vista, non è ancora rientrata, ma si tratta senza dubbio un aiuto fondamentale in questa fase così delicata della gestione del contenimento dell’epidemia.

IL BOLLETTINO DI IERI DELL’EMILIA ROMAGNA





