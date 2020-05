Bollettino Lombardia 10 maggio/ Dati coronavirus senza conferenza stampa oggi

Pubblicità

Come ormai da tradizione delle ultime settimane, la conferenza stampa dove presentare il bollettino della Lombardia durante il weekend salta come appuntamento (riprenderà regolarmente da domani) ma non per questo i dati della Regione verranno meno con tutti gli aggiornamenti sull’andamento epidemiologico nelle ultime 24 ore. La giornata di sabato è stata per fortuna positiva tanto sui numeri dei contagi quanto su quello, comunque ancora drammatico, delle vittime: +502 nuovi casi (totale contagiati da inizio pandemia sale a 81.225, 30.262 attualmente malati), +85 morti (14.924 vittime totali) e 36.039 guariti-dimessi, 330 posti in terapia intensiva (-70), 5.535 ricoverati in reparti Covid (-167) e 477.765 tamponi effettuati a livello totale, +11.478 rispetto alla giornata di venerdì. La provincia più colpita resta quella di Milano: i casi sono passati a 21.272 (+178). A seguire Brescia 13.506 (+46), Bergamo 11.717 (+46) , Cremona 6.242 (+23), Monza 5.046 (+31). Milano città invece registra un totale di 8.965 casi (+98).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL CASO DELL’OSPEDALE DI LODI

In attesa però dei nuovi dati sul bollettino aggiornato al 10 maggio 2020, la Regione Lombardia nella sua analisi sui test sierologici in corso in tutte le strutture ospedaliere riporta un risultato alquanto inquietante in arrivo da Lodi: sono ben 77 gli operatori sanitari (medici, oss, infermieri) che hanno contratto il coronavirus da fine febbraio ad oggi senza però riuscire ad essere individuati nei tamponi delle scorse settimane. Come rivela il reputo della Regione pubblicato oggi sul Corriere della Sera, l’ospedale di Lodi, di cui fa parte anche il presidio di Codogno dunque tra i più colpiti nell’iniziale fase di picco acuto del Covid-19, ha evidenziato al termine dell’analisi su tutti i test sierologici 373 operatori con anticorpi sviluppati.

Visto però che i lavoratori risultati positivi al tampone in questi mesi sono stati 296, significa che 77 sono “sfuggiti” alle rilevazioni, di fatto il 20% dei medici e degli infermieri ammalati di coronavirus. In larga parte sono tutti asintomatici (anche perché altrimenti sarebbero rimasti a casa in quarantena proprio se riscontrando sintomi specifici del Sars-Cov-2), il che significa che potrebbero essere stati veicolo di contagio sia per i pazienti (anche se in misura minore avendo le giuste protezioni) ma soprattutto per familiari e persone magari incontrate nei momenti di spesa al supermercato durante il lockdown. Si attendono ora i dati definitivi anche dagli altri poli ospedalieri della Regione per avere un quadro più completo dell’andamento e diffusione – nelle aree più delicate come gli ospedali – del coronavirus.





