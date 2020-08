Bollettino Lombardia 16 agosto/ Dati coronavirus: nuova ordinanza su arrivi estero

La Regione Lombardia nel primo pomeriggio di oggi 16 agosto diffonderà i nuovi dati del bollettino coronavirus raccolti nelle ultime 24 ore: mentre a livello nazionale crescono contagi e focolai, gli aggiornamenti visti ieri in Lombardia confermano tutto sommato un trend “stabile” per il mese di agosto, con +94 nuovi contagi riscontrati i 7.208 tamponi (in diminuzione, comprensibile essendo ieri la giornata di Ferragosto) e un solo morto sui 16.837 totali da inizio emergenza. I dati del bollettino mostrano poi 97.319 contagi generali da fine febbraio fino ad oggi (+94), di cui però solo 5.357 sono ancora positivi al momento: si segnalano poi 5.196 persone in isolamento domiciliare dopo contagio senza alcun sintomo, 149 ricoverati in reparti Covid-19 (calo di 4 unità rispetto al 14 agosto) e solo 12 terapie intensive occupate (dato stabile). Si contano poi 73.787 guariti, 1.338 dimessi per un totale di 75.125 “usciti” dall’incubo coronavirus, aumento di 113 unità rispetto alle 14 ore precedenti: dei 94 nuovi positivi vanno distinti i 10 debolmente positivi e i 3 riscontrati a seguito di test sierologici, dunque senza alcun sintomo significativo.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, NUOVA ORDINANZA SU ARRIVI ESTERO

In attesa dei nuovi dati di oggi, l’ultimo bollettino coronavirus in Lombardia mostra l’incrementi dei casi per provincia con Milano capofila (+34, di cui 16 in città), seguita da Brescia a +19, Mantova +10, Varese +7, Pavia +6, Bergamo +5, Cremona +3, Sondrio +2, Lecco +1, Como e Lodi senza nuovi contagi. Crescono i focolai e in gran parte dovuti agli arrivi dall’estero degli italiani in vacanza nelle principali mete europee: per questo motivo, dopo l’ordinanza del 12 agosto del Ministero Speranza che imponeva test/tamponi per gli arrivi da Spagna, Malta, Croazia e Grecia ieri la Regione Lombardia ha diffuso la nuova ordinanza che specifica e regola l’ordinanza nazionale con nuove regole. Si dispone con la nuova ordinanza che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre dai 4 Paesi suddetti «in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie». In alternativa, resta «l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo». Per gli arrivi da tutti gli altri Paesi restano valide le specifiche del Dpcm 7 agosto 2020.



