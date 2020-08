Bollettino Lombardia 25 agosto/ Dati coronavirus: calo contagi, 15 terapie intensive

L’effetto weekend si fa sentire anche in Lombardia e come sempre accade il lunedì – dove i dati del bollettino coronavirus sono frutto dei tamponi e test effettuati tra sabato e domenica – i contagi diminuiscono pari passo col numero di tamponi: una attesa dei nuovi aggiornamenti di oggi 25 agosto, il bollettino del lunedì ha mostrato un aumento di nuovi contagiati al Covid-19 pari a 110 unità (con 7.722 tamponi, il giorno prima erano stati 13.663) di cui 8 debolmente positivi e 3 frutto di screening sierologico. A livello totale, sono 98.426 le persone positive al coronavirus da inizio pandemia, di cui 5.864 sono ancora attualmente contagiate, 5.696 in isolamento domiciliare, 15 in terapia intensiva (+1) e 153 ricoverati nei reparti Covid-19 (+5). Sono purtroppo 16.857 le vittime con l’aumento di un decesso rispetto alla giornata di domenica mentre sono in tutto 75.705 le persone guarite o dimesse (+27): a livello di incremento Covid nelle provincie, dei 110 positivi 53 provengono da Milano (31 dalla città), 16 da Bergamo, Monza 14, Como 10, Brescia 6, Varese 4, Lecco, Cremona e Pavia 2, Lodi, Sondrio e Mantova senza nuovi contagi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI

Nella giornata di ieri – sempre in attesa del nuovo bollettino coronavirus in arrivo dopo le ore 16 sui canali social della Regione Lombardia – il territorio lombardo è stato il quinto in tutta Italia per nuovi casi, primo per ricoveri in rianimazione e secondo per reparti Covid occupati. La Lombardia come “peso” specifico sui dati nazionali è dietro a Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Campania per il numero dei nuovi casi riscontrati su numeri però diversissimi di tamponi: è invece davanti a tutti per il numero di terapie intensive (15 sulle 65 nazionali). Fronte ricoveri invece davanti ai 153 ricoveri della Lombardia troviamo il Lazio con quasi trecento pazienti, a seguire Piemonte (83), Emilia-Romagna (82) e Puglia (81). A commento del bollettino Covid di ieri, la Regione Lombardia spiega come «l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA