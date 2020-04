Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video 1 aprile, dati coronavirus

La tensione è alle stelle, nuovamente, tra Regione Lombardia e Governo centrale dopo l’ultima circolare del Viminale che ha creato non poca confusione nei cittadini già da un mese sottoposti al sacrificio della quarantena e delle proprie attività lavorative spesso interrotte o sospese. Nel bollettino odierno con i dati del 1 aprile, oltre a ricevere tramite la consueta conferenza stampa dell’assessore Gallera i nuovi dati su contagi, decessi e curva di diffusione del coroanvirus, ci sarà anche lo spazio per ribadire quanto già stamane il Governatore Fontana ha fatto sapere a mezzo stampa.

«Revocare la circolare del Viminale non credo sia il termine giusto, noi potremmo emettere un’ordinanza che vada a contrastare quello che dice e che impedisca questa attività», spiega il Presidente lombardo a ‘Centocittà’ su Rai Radio1 dopo il colloquio telefonico avuto con la Ministra Lamorgese. La circolare diffusa ieri che autorizzava le passeggiate vicino casa di un genitore con il proprio figlio è stata presa come un generale “allentamento” delle misure, tanto che stamani lo stesso Viminale ha dovuto correggere il tiro scrivendo sul proprio portale «le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano».



LOMBARDIA, IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Per questo motivo, conclude Fontana parlando del rischio contagi da coronavirus ancora molto alto in Lombardia, «in Regione non cambierà nulla di quanto contenuto nella mia ordinanza che vale fino al 4 aprile. La gravità del fatto è a livello psicologico al di là del fatto che si faccia o meno la passeggiata col proprio bambino, è la dimostrazione che si sta mollando la presa, che la gente si illuda che sia finito tutto, questo è il messaggio sbagliato della circolare».

Nel frattempo si attendono i dati del bollettino stilato nel pomeriggio dall’assessore Gallera in conferenza stampa, con la viva speranza che la curva di decessi e contagi continui la discesa come dimostrato nei giorni precedenti: «iniziano ad essere minori ma grazie al comportamento rigoroso richiesto ai nostri cittadini. I contagi stanno rallentando ma non voglio che si generi eccessivo entusiasmo. Sono dei numeri che ci dimostrano come l’aumento delle infezioni non si incrementa ma è stabile e inizia ad avere qualche piccola flessione. E’ la prova che il picco dovrebbe essere stato raggiunto e fra poco dovrebbe iniziare la discesa», ha spiegato ancora Fontana.

Ieri i nuovi positivi erano 1.047 in più rispetto a lunedì, quindi il totale dei contagiati è di 43.208; bilancio dei morti è di 7.199 dopo le 381 vittime della giornata di ieri. Calo invece sostenuto per i posti in terapia intensiva scesi di 6 rispetto al giorno prima, per la prima volta dall’inizio della pandemia: «C’è ormai un trend di minore accesso alle terapie intensive. Questo elemento significativo ci fa ritenere importante l’ospedale in Fiera, perchè c’è la necessità di riaprire le sale operatorie. Questo è un dato che ci conforta, lo scenario sta cambiando e gli sforzi stanno cominciando a produrre un risultato», ha spiegato ieri a margine del bollettino l’assessore al Welfare della Regione Lombardia.





