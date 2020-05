Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 11 maggio

Pubblicità

Come ogni lunedì torna la diretta della conferenza stampa in Regione Lombardia con tutti i dati di approfondimento sul bollettino coronavirus nelle ultime 24 ore, con focus anche sul tema delicatissimo delle ripartenze dal 18 maggio prossimo nel territorio più colpito dalla pandemia in questi 3 mesi: i giorni difficili della scorsa settimana, i dati di sabato e domenica hanno confermato una discesa ulteriore del contagio tanto che stamattina l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha ammesso «I dati del coronavirus in Lombardia sono positivi. Il +18 delle terapie intensive è un dato tranquillo, su 5000 persone ricoverate può essere che qualcuno si aggravi ma non è quello un campanello d’allarme. Finché i dati continuano a ridursi così, la situazione è positiva».

Nel bollettino di ieri la Lombardia vedeva ancora 62 vittime registrate tra sabato e domenica, ma drastico era anche il calo sui positivi registrati tramite tamponi (+7.369 fatti sui 485.134 totali): +282 contagiati che fissano il dato generale dall’inizio della pandemia a 81.507, di cui 30.190 sono gli attualmente positivi al Covid-19. Scendono i malati, diminuiscono i ricoverati nei reparti Covid (-107 su 5.428) mentre viene registrato un rialzo delle terapie intensive, +18 con 348 posti totali occupati.

Pubblicità

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI GALLERA

Lato provincie, Milano resta la più martoriata dal coronavirus con il bollettino prima dell’11 maggio che segna +104 rispetto a ieri (21.376), con 9.019 contagiati solo nella città di Milano (+54 solo domenica). Le altre invece vedono Bergamo 11.741 (+24), Brescia 13.550 (+44), Como 3.496 (+16), Cremona 6.248 (+6), Lecco 2.486 (+4), Lodi 3.271 (+7), Monza e Brianza 5.055 (+9), Mantova 3.251 (+1), Pavia 4.777 (+35), Sondrio 1.287 (+7), Varese 3.182 (+18).

Pubblicità

In attesa dei nuovi dati di oggi in diretta video streaming con il bollettino della Regione (dalle ore 17.30 in poi sulla pagine Facebook e YouTube della Lombardia, nde) intervenendo a Mattino 5 Gallera ha annunciato che da oggi in Lombardia diviene obbligatorio la misura della temperatura nei luoghi di lavoro: «Il meccanismo dell’obbligo di misurare la temperatura nei luoghi di lavoro, che si avvia da oggi, sarà utilissimo perché ci darà un dato preventivo rispetto all’accesso in ospedale. Quindi ci aiuterà molto a governare la diffusione del virus». In merito alle possibili ripartenze e riaperture – oggi fissata la conferenza Stato-Regioni proprio sul tema – Gallera conclude «E’ chiaro che i risultati della riapertura, di ciò che è successo questo week end e la settimana scorsa, li vedremo tra 10-15 giorni, quindi saremo molto attenti, assicurando che c’è un monitoraggio costante e continuo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA