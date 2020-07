Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 13 luglio

Si apre una nuova settimana di lotta all’emergenza coronavirus anche in Lombardia, con l’attesa per la proroga nazionale del Dpcm anti-Covid e la possibilità di estensione dello stato di emergenza fino ai mesi autunnali e invernali: l’ultimo bollettino Covid-19 emesso ieri da Palazzo Lombardia conferma da un lato che la regione è sempre la più colpita dal Sars-CoV-2 (8 morti sui 9 nazionali, 77 contagi sui 234 totali di ieri) ma anche che l’emergenza è tutt’altro che simile a quella di solo qualche settimana fa. Da inizio pandemia sono infatti 95.049 le persone colpite dal coronavirus (+77, con 16 debolmente positivi e 15 asintomatici), di cui attualmente positivi solo 8004: salgono a 16.748 le vittime in Lombardia (+8) mentre sono 9.545 i tamponi effettuati e +277 i guariti-dimessi registrati dall’ultimo bollettino di ieri. In attesa dei nuovi dati oggi dopo la consueta conferenza stampa in diretta video streaming da Palazzo Lombardia (dalle 16.45 in poi), l’aggiornamento sugli ospedali al momento vede –13 ricoveri sui 160 totali mentre salgono di 2 unità le terapie intensive occupate, 31 in totale.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: 453 FOCOLAI ATTIVI

Sul fronte del contagio suddiviso per le provincie, dei 77 nuovi contagiati nel bollettino coronavirus Lombardia del 12 luglio 2020 ben 27 vengono da Mantova, 21 da Monza, 7 da Bergamo, 6 per Milano, Brescia e Cremona. Stando agli ultimi dati emersi sul report nazionale del Ministero Salute sui focolai attivi in Italia (per focolaio si intende, ricordiamo, due o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito) sono ben 453 le aree sotto allerta per trasmissione inattesa del coronavirus. Al netto delle gravità, praticamente inesistente in questi nuovi casi (o asintomatici o debolmente positivi per la maggiorparte), sono in diminuzione i focolai della Lombardia anche se rappresentano comunque un ordine di preoccupazione per le autorità sanitarie: la risalita lieve delle terapie intensive e la conferma di aree di focolaio tra Mantova e Brescia non può far abbassare la guardia, in attesa che a livello nazionale si assista a nuove proroghe dello stato d’emergenza per la pandemia Covid-19.



