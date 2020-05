Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 15 maggio

Pubblicità

Per la Lombardia la giornata di ieri è stata la peggiore degli ultimi tempi: il nuovo bollettino letto in conferenza stampa con l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi ha segnato una battuta d’arresto nella diminuzione di contagi e morti, segnando purtroppo nuovi +522 nuovi pazienti positivi al coronavirus e soprattutto +111 vittime registrate in sole 24 ore. Nei giorni caldi dove impostare le riaperture del 18 maggio, mentre la Regione attende informative dal Governo tramite il varo del nuovo Decreto Riaperture, i dati epidemiologi hanno suonato un deciso campanello d’allarme per l’intera Lombardia. A fronte di 538mila tamponi (ieri +14mila rispetto al giorno precedente), le persone contagiate dal Covid-19 risultano 83.820 dall’inizio della pandemia (di questi 29.956 sono attualmente positivi) mentre le vittime salgono purtroppo a 15.296 dopo gli ultimi 111 decessi registrati. Il bilancio dei guariti è salito di 653 unità, mentre arrivano delle ottime notizie dagli ospedali: -10 ricoverati in terapia intensiva (297 totali) e -189 ricoverati (4.818) negli altri reparti Covid.

«Se ricordiamo i momenti di maggiore difficoltà, siamo arrivati a 1.400 ricoverati nelle terapie intensiva. Continua dunque il calo graduale ma costante, segno che i dati vanno a consolidarsi. Un dato su tutti che abbiamo imparato a gestire è il cosiddetto R0, che in Lombardia è pari a 0,53 rispetto alla media nazionale di 0,70» ha ribadito ieri l’assessore Rolfi leggendo la parte sicuramente più positiva del bollettino coronavirus prima del 15 maggio. «I dati di oggi (ieri, ndr) della Protezione civile ci dicono che la Lombardia è ancora l’epicentro dell’epidemia. Abbiamo meno di mille nuovi casi a livello nazionale e la metà è in Lombardia», spiega all’Adnkronos il primario di Pneumologia della Fondazione Gemelli IRCCS di Roma e componente del Comitato Tecnico Scientifico Luca Richeldi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: COME E QUANDO SI RIPARTE

Il problema ora è capire per il Governatore Fontana come ripartire dal 18 maggio: mentre ieri è uscita l’ultima ordinanza sulle condizioni nei luoghi di lavoro cui saranno obbligati a seguire i datori di lavoro (misurazione febbre obbligatoria e controlli prima di ogni turno), la Regione attende indicazioni sui “patentini” di contagio delle singole Regioni. I dati dovevano arrivare ieri ma i ritardi di altre Regioni hanno portato a far slittare la comunicazione del Ministero della Salute e di conseguenza anche l’ordinanza d Fontana: in attesa della nuova conferenza stampa di questo pomeriggio (diretta video streaming sui canali social della Regione, come sempre dopo le ore 17.30 da Palazzo Lombardia), l’indirizzo che stanno prendendo in giunta è quella di ripartire con bar, negozi, ristoranti e parrucchieri aperti da lunedì 18 maggio ma solo se potranno rispettare le linee guida del Governo e la nuova ordinanza sulla misurazione della temperatura.

Stamattina ci sarà un incontro in videoconferenza con Francesco Boccia, ministro agli Affari Regionali, e poi si attenderà il varo del nuovo Decreto prima di procedere con le decisioni regionali su tutto il territorio: il motto di Fontana sarebbe il “riapra chi può”, con permanente richiesta al Governo di poter differire l’orario di aperture spalmato su 4 ore tra le 8 e le 12 per non affollare i mezzi pubblici. «La proposta lombarda prevede che manifattura, costruzioni, trasporto privato e magazzinaggio aprano tra le 6 e le 10, il, commercio all’ingrosso e al dettaglio e le autoriparazioni tra le 7 e le 11, gli uffici pubblici e gli studi professionali tra le 8.30 e le 12», riporta Il Giorno. Non si attende altro che una risposta dal Governo e soprattutto dai sindacati, da quali in questa fase passa molto degli accordi sulle eventuali modifiche dei turni di lavoro.



