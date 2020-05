Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 19 maggio

Pubblicità

Ieri è stato il giorno migliore dall’inizio del lockdown coronavirus in Lombardia per quanto riguarda i numeri del bollettino quotidiano e di riflesso – a dimostrazione della stretta correlazione tra il contagio in Regione e nel resto d’Italia – anche per l’intero Paese: mai così bassi i numeri dei nuovi contagi e anche delle vittime, anche se 24 decessi in Lombardia (e 99 in tutta Italia) restano comunque un dato drammatico. A livello di numeri specifici, il bollettino regionale sul coronavirus in Lombardia nel primo giorno di “nuova” fase 2 segnala anche +175 contagi al Covid-19 su 85.019 totali dall’inizio della pandemia (27.073), con 15.543 decessi fin dall’inizio del lockdown a fronte di 581.437 tamponi effettuati (+5078 solo nella giornata di ieri). Positivi ancora i numeri dagli ospedali lombardi, con 252 posti occupati di terapia intensiva (-3) e 4.482 ricoverati non gravi nei reparti Covid-19 (+2 rispetto alle ultime 24 ore). Da ultimo, il bollettino redatto da ASST e Regione Lombardia segnala +873 guariti che si aggiungono agli altri 35.915 dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, LA CORSA AI TEST SIEROLOGICI

Ma oltre ai numeri esposti in conferenza stampa da Palazzo Lombardia – che oggi torna sempre dalle 17.30 in poi in diretta video streaming sui canali social della Regione – quella di ieri è stata la prima importante giornata di riaperture in tutto il territorio. Via libera a bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e le attività che erano ancora rimaste chiuse nel lockdown lombardo: non vi sono stati grandi problemi e la nuova ordinanza, con tanto di regole di sicurezza e misurazione della temperatura nei luoghi pubblici e negli uffici inizia ad essere una pratica seguita al dettaglio dai cittadini lombardi.

Pubblicità

Una brutta notizia è giunta ieri dal Ministero della Salute che nel nuovo reparto con l’ISS ha elaborato la previsione sulle date di azzeramento contagi: l’Osservatorio sulla salute nelle Regioni vede purtroppo la Lombardia come ultima d’Italia nell’arrivare alla tanto agognata “quota 0” di contagi, addirittura il 13 agosto prossimo. Come spiega Walter Ricciardi (Oms), «la previsione che, tra l’altro, ancora non tiene conto di quanto potrà accadere con le riaperture previste dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri». Anche per questo motivo la corsa ai test sierologici in sede privata si fa sempre più costante: nonostante lo “sconsiglio” dato dal Governatore Fontana, sono già migliaia le prenotazioni fatte nei centri privati accreditati (su tutte il Centro Medico Santagostino, ma anche tanti altri) e centinaia gli esami già svolti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA