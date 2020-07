Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 21 luglio

In attesa della nuova conferenza stampa da Palazzo Lombardia (diretta video streaming dopo le ore 16.45) e del successivo bollettino coronavirus con tutte le evoluzioni di giornata, gli ultimi giorni hanno confermato la diminuzione netta del Covid-19 nella Regione più colpita dalla pandemia, anche se restano i contagi e purtroppo anche le vittime (pur in diminuzione). Rispetto alla giornata molto positiva di domenica scorsa, con zero vittime per la prima volta da fine maggio, il bollettino Covid di ieri ha visto ancora 8 morti in Lombardia sui 16.796 totali, mentre sono 56 i nuovi contagi positivi riscontrati tra domenica e lunedì (sui 95.548 da inizio pandemia). Di questi, 11 sono debolmente positivi mentre 12 sono gli asintomatici trovati con test sierologici: ancora malati attivi in regione sono 7.141, mentre il conteggio dei guariti-dimessi sale a 71.611 (+157). L’ultimo bollettino coronavirus di ieri vede poi diminuire il dato sulle terapie intensive (21, -1 rispetto a domenica), aumentare di 3 ricoveri i pazienti in reparti Covid-19 (151 totali.

BOLLETTINO LOMBARDIA: LA SITUAZIONE SI NORMALIZZA

Infine, non si contano nuovi contagi da Covid-19 nelle province di Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio mentre la provincia con maggiori nuovi positivi è Bergamo (+22 sui 56 totali del bollettino Lombardia di ieri), +11 a Milano, +5 a Brescia, +4 a Monza e Brianza, +2 a Cremona e Como, +1 a Lecco e Varese. Secondo il virologo dell’Università Bicocca di Milano Fabrizio Pregliasco «i dati del 20 luglio ci confermano una circolazione endemica, con numeri bassissimi. Si riducono i casi positivi e i ricoveri per Covid-19, e la Lombardia sembra essersi normalizzata, anche se oggi in generale c’è da tener conto del numero ridotto di tamponi. Resta la scommessa dei focolai, spesso legati a casi importati». La guardia va tenuta alta visto che «rilevare i focolai e tracciare i casi è importante, ma anche i cittadini possono dare una mano a contrastare il virus», conclude Pregliasco. Mentre arrivano notizie positive per la Lombardia sul fronte economico – ieri il rating di Moody’s ha giudicato la Lombardia meglio dell’Italia con «economia forte e sanità in equilibrio» – l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiega «c’è un trend costantemente in miglioramento in Lombardia, Ci sono regioni con ricoveri maggiori rispetto alla Lombardia, il numero delle terapie intensive si riduce quindi possiamo dire che la situazione è in miglioramento». Questo non toglie che il Covid purtroppo giri ancora, «noi stiamo facendo un’operazione di tracciamento e di tamponamento molto strutturata e ampia, stiamo setacciando il territorio e sicuramente oggi la situazione in Lombardia appare migliore».



© RIPRODUZIONE RISERVATA