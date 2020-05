Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 25 maggio

Pubblicità

Ci sono due osservati speciali per i dati del bollettino coronavirus della Regione Lombardia di oggi e dei prossimi giorni decisivi in vista della riapertura dei confini il 3 giugno prossimo: in primis, il numero dei decessi riscontrato ieri che se fosse verificato appieno vedrebbe per la prima volta il numero 0 nella casella peggiore del bollettino Covid-19. Oggi in conferenza stampa (diretta video streaming sui canali social della Lombardia, dalle ore 17.30 in poi) si proverà a dirimere appieno il numero delle vittime riscontrato nelle ultime 48 ore per capire se effettivamente quel “0 morti” di ieri sia verificato o meno, anche in prospettiva del prosieguo della fase 2 che vede comunque la Lombardia come osservato speciale; in secondo luogo, da osservare sarà anche il dato che andrà a conformarsi nei prossimi giorni dell’indice Rt per capire se realmente i lombardi potranno riuscire a muoversi tra le Regioni da lunedì prossimo in poi.

Dovrà essere inferiore a 0,8 per avere il via libera dal Ministero della Salute, al momento il dato è basso ma come indicatore si è visto purtroppo che tende ad essere “ballerino” tanto in Lombardia quanto nel resto d’Italia per cui occorre molta attenzione e limitare ovviamente il più possibile la possibilità di contagio. In attesa dei due “osservati”, i dati del bollettino di ieri mostrano comunque spunti incoraggianti oltre a quel “0 decessi”: 87.110 positivi (+285 casi registrati, il giorno prima erano il doppio) di cui 25.614 gli attualmente malati, in diminuzione di altri 16 rispetto a sabato.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI FONTANA E GALLERA

A completare il bollettino della Regione Lombardia vi sono poi anche i +301 guariti-dimessi (su 45.656 totali), i due posti in meno nelle terapie intensive (197 quelli totali occupati) e il –9 alla voce ricoverati non gravi (4017 totali). Il numero delle vittime resta dunque 15.840 ma su quello ancora stamattina il Governatore Attilio Fontana ha detto di procedere con massima cautela prima di gridare vittoria «La cosa che mi rasserena è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo. Lo ‘zero decessi’ è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. È sicuramente molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita. I dati sono assolutamente ufficiali», ha comunque confermato il Presidente della Regione Lombardia.

Dopo le polemiche sulla presunta gaffe della “spiegazione” sugli indici Rt e R0, torna a parlare anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera e lo fa da Mattino 5 facendo il punto sugli ultimi dati: «Il dato di zero decessi in Lombardia diffuso domenica va guardato con prudenza. Le anagrafi dei Comuni non vengono aggiornate quotidianamente e dai nostri ospedali è arrivato il dato che segnalava nessun decesso, ma era domenica. Non vorrei essere euforico su un dato che sarebbe significativo e registrare poi una forte smentita». Conferma poi l’osservazione speciale sul dato Rt che venerdì scorso è sceso da 0,62 a 0,51 rappresentando al momento un ottimo indicatore in vista delle possibili riaperture tra Regioni del prossimo 3 giugno.



