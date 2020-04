Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 26 aprile

Pubblicità

Dovrebbe tornare oggi la consueta conferenza stampa dalla Regione Lombardia per informare sul bollettino coronavirus del 26 aprile dopo che ieri invece sono emersi sono i dati aggiornati senza il punto-stampa in diretta video streaming su YouTube e Facebook: la giornata di sabato è stata però storica perché si sono registrati i dati sul contagio “migliori” dal 6 marzo scorso, confermando il trend in linea positiva da una settimana a questa parte. Il bilancio è salito sì a 71.968 casi positivi e 13.269 morti, con 713 contagiati e 163 decessi nelle ultime 24 ore (ancora un dato comunque drammatico per le vittime, seppure inferiori alle scorse giornate) ma era da 6 settimane che non calavano così tanto ricoverati e terapie intensive:

-32 ricoverati in terapia intensiva e -302 ricoverati negli altri reparti Covid, con il dato dei pazienti dimessi che sale a 46.172 (+790 rispetto a venerdì). Sul fronte contagio da coronavirus nelle provincie, i dati del bollettino di Regione Lombardia vedono poi 2.942 infetti a a Como (+71), 2.407 a Varese (+31), 4.417 a Monza (+45), 17.909 a Milano (-219), 2.903 a Lodi (+67), 4.036 a Pavia (+45), 1.130 a Sondrio (+42), 2.157 a Lecco (+8), 11.407 a Bergamo (+45), 12.540 a Brescia (+65), 3.082 a Mantova (+25) e 5.906 a Cremona (+39).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA “DATI FINALMENTE INCORAGGIANTI”

Il dato più importante è comunque quel “724” dei ricoveri in terapia intensiva: dopo il -32 segnato ieri, si è raggiunta la quota della rianimazione presente nei reparti prima dell’emergenza coronavirus. Soddisfatto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana che commentando i dati del bollettino Covid-19 del 25 aprile ha sottolineato «Sono 713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia».

Per il n.1 lombardo, mentre si appresta a dirimere assieme al Governo oggi la strategia della cabina di regia verso la fase 2, «Finalmente le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo. Gradualmente adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un po’ diversa da quella di prima, almeno per un po’ di tempo, ma pur sempre libertà».





