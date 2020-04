Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 3 aprile

Si riparte dai dati “confortanti” di ieri sul fronte dei contagi per il nuovo bollettino coronavirus in Regione Lombardia di questo primo venerdì del mese di aprile, il quarto dall’inizio dell’emergenza Covid-19: +1.292 positivi, per un totale di 46.065 positivi. In terapia intensiva ci sono 1.351 pazienti (+9), mentre i decessi sono 367 nelle ultime 24 ore, quindi il bilancio delle vittime è di 7.960 decessi. Il contagio perde di velocità, ha spiegato ieri il vice Governatore Fabrizio Sala in sostituzione dell’assessore Gallera che invece oggi tornerà a dirigere la conferenza stampa in diretta video sui canali Facebook e YouTube della Regione Lombardia.

-165 i ricoverati non in terapia intensiva, per un totale di 11.762: i dimessi invece per il bollettino prima del 3 aprile, sono 24.992, di cui 12.229 con un passaggio in ospedale e 12.763 per cui non si rileva nessun passaggio. Cala in generale il Covid in tutta la Regione, con Brescia e Bergamo che vedono finalmente frenare i contagi mentre Milano registra in controtendenza il dato di maggiore aumento rispetto agli altri capoluoghi: +482 casi, per un totale di 10.004.

Qui la diretta video della conferenza stampa Lombardia

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO DI GALLERA

«Quello che successo in Lombardia non è successo fortunatamente in nessun’altra Regione, qui è esploso tutto e siamo stati travolti da un’ondata. La situazione adesso è in evoluzione positiva, siamo in miglioramento. È chiaro che non c’è un crollo, c’è un appiattimento, quindi vuol dire che lo sforzo che dobbiamo compiere è ancora impegnativo e forte, ma siamo sulla strada giusta», ha spiegato a Mattino5 su Mediaset l’assessore Giulio Gallera che da questo pomeriggio ritroveremo nella consueta conferenza stampa da Regione Lombardia con tutti i nuovi aggiornamenti e dati sul coronavirus. «Le Asst mi segnalavano ospedali pieni, alcune aziende mi dicevano ‘non sappiamo neanche più dove mettere una barella perché neanche nelle astanterie dei pronto soccorso abbiamo spazio’. Oggi la situazione non è così, è ancora complessa ma in miglioramento», ha poi concluso Gallera.

Mentre prosegue la doppia polemica a distanza tra Regione-Governo e tra Fontana-sindaci (Pd) dei Comuni più grandi in Lombardia a suon di lettere e contraccuse sui ritardi in provvedimenti e distribuzione di materiali come le mascherine, in una intervista al Corriere della Sera il virologo Fabrizio Pregliasco offre uno spunto di riflessione: «Sicuramente la Lombardia sconta almeno 12 giorni di ritardo nelle chiusure. E non per colpa sua. A me risulta che dalla Lombardia fosse stato subito chiesto di bloccare tutto, ma Roma ha temporeggiato. Lo dico con rammarico».





© RIPRODUZIONE RISERVATA