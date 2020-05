Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 5 maggio

Pubblicità

La fase 2 è cominciata ma i numeri della Lombardia ancora non riflettono un “rischio ridotto” per il contagio da coronavirus: il bollettino aggiornato ieri dalla Regione vede ancora 63 morti, +577 contagiati e nessuna riduzione dei ricoverati in terapia intensiva (che restano 532 come domenica). In attesa della nuova conferenza stampa in diretta video Facebook e YouTube dalla sede della Regione Lombardia nel pomeriggio, un focus sui dati aggiornati fino a prima del 5 maggio permette di avere un quadro generale della situazione Covid-19 ad oggi nel territorio più drammaticamente colpito dalla pandemia: sale a 78.105 il numero di positivi al coronavirus (37.307 attualmente malati), con 577 contagi a fronte di 7.978 nuovi tamponi effettuati ieri. Ricoverati non in terapia intensiva sono 6.414, con un calo per fortuna di 195 persone rispetto a domenica: dimessi invece sono 697, per un numero che sale a 53.470. «I dati fanno trasparire un trend positivo. Per me è significativa la riduzione dei ricoverati e il numero dei dimessi. Purtroppo, dobbiamo sempre constatare il numero dei decessi e poi c’è il dato delle terapie intensive che resta invariato, nonostante veniamo da giorni di continua riduzione», ha spiegato ieri in conferenza stampa l’assessore Pietro Foroni.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO SULLA FASE 2

Il dramma in Lombardia prosegue, anche ben oltre il bollettino visti i numeri pubblicati ieri dallo studio Istat sul raffronto dei decessi nel primo trimestre dell’anno 2020 rispetto al 2019: nel solo mese di marzo si è registrato un tasso di decessi pari al +568% a Bergamo, del 391% a Cremona, del 371% a Lodi e del 291% a Brescia. Ad oggi i morti registrati e confermati per coronavirus in Lombardia sono 14.294 (+63 rispetto a domenica), ma con questi aggiornamenti dell’Istat quell’impressione mai del tutto confermata di numeri decisamente più alti diviene triste realtà. Notizie positive arrivano invece dal primo giorno di fase 2 vissuto ieri in tutta la Lombardia: come confermato da Foroni anche dopo la lettura del bollettino coronavirus, per trasporti e controlli non si sono registrati maxi-ingorghi o forti problematiche.

Sui mezzi Atm poche persone e nessun assembramento ingente alle stazioni: «Sui treni si è registrata un’affluenza pari al 25% delle frequentazioni pre-Covid 19. Su alcune corse nelle ore di punta hanno raggiunto il 30%», spiega Trenord. Sul fronte politico infine, ieri sera il Consiglio Regionale della Lombardia ha bocciato a scrutinio segreto la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro l’assessore alla Sanità Giulio Gallera in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus: «Io ho la coscienza a posto, per l’impegno che abbiamo messo e quello che abbiamo fatto», ha commentato il n.1 del Welfare lombardo al termine del Consiglio (49 no, 23 sì e 2 astenuti).





