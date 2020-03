Bollettino Lombardia, conferenza stampa Gallera/ Diretta video 22 marzo coronavirus

Ieri è stato il giorno peggiore dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Lombardia: i dati emessi nel bollettino quotidiano (qui tutti i dati del 21 marzo), presentati come sempre dall’assessore al Welfare Giulio Gallera nella conferenza stampa in diretta video Facebook, hanno svelato 3251 nuovi casi di contagio e soprattutto 546 morti in sole 24 ore rispetto a venerdì. Ad oggi la Regione Lombardia, oltre a soffrire il quasi pieno collasso del sistema sanitario negli ospedali (dove i posti di terapia intensiva sono praticamente esauriti), presenta 25515 persone malate di coronavirus, con 3095 decessi e 13069 dimessi perché guariti: il bollettino aggiornato prima del 22 marzo vede poi anche 1093 posti occupati di terapia intensiva (+43) rispetto ai 1250 totali, 8258 ricoverati con sintomi (+523) e 66730 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. In attesa della nuova conferenza stampa questo pomeriggio (attorno alle ore 17-17.30) dell’assessore Gallera, il Governatore Fontana ieri sera ha emanato una nuova ordinanza che chiude praticamente ogni attività, cantiere, ufficio se non quelli strettamente necessari (qui tutti i dettagli): qualche ora dopo è stato il Governo ad estendere a tutto il territorio italiano le misure prese e richieste da giorni dalla Regione Lombardia. Dalle 13.30 il Presidente Fontana lascerà alcune dichiarazioni in conferenza stampa disponibile qui sotto.



BOLLETTINO LOMBARDIA: NOVITÀ SULL’OSPEDALE FIERA MILANO

La situazione è drammatica, come ripetuto ieri da Gallera in conferenza stampa presentato l’ultimo bollettino coronavirus: «tutti gli esperti ci avevano detto che i giorni piu’ duri sarebbero stati sabato e domenica, vale a dire il 13° e il 14° giorno dall’introduzione dell’effettiva misura di contenimento. Da lunedì, quindi, auspichiamo di avere una riduzione del contagio». In attesa dei nuovi dati che si prevedono ancora drammatici, una buona notizia arriva da Fiera Milano e dall’ospedale d’emergenza che il consulente Guido Bertolaso sta mettendo a punto per consentire 400 nuovi posti di terapia intensiva nei prossimi giorni: «Potrebbero aprire entro la fine della prossima settimana i primi 4 moduli del grande hub di rianimazione dedicato ai pazienti Covid in via di allestimento all’interno dei padiglioni della Fiera di Milano», spiega lo stesso ex capo della Protezione Civile in un video Facebook dove viene presentato l’ospedale “da campo” nel centro di Milano. Un progetto ambizioso e soprattutto pronto nel più breve tempo possibile: «Le maestranze sono già all’opera, si lavora 24 ore su 24, giorno e notte, ventre a terra. Le attrezzature le stiamo reperendo in giro per il mondo. È un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che, entro la fine della prossima settimana, siamo ottimisti nell’immaginare l’apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione». Qui sotto il progetto dell’ospedale spiegato nel video di presentazione di Guido Bertolaso





