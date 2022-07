Bollettino Lombardia coronavirus 20 Luglio/ Icardi: ridurre quarantena “scelta buona”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DELLA LOMBARDIA DI IERI

Mentre aspettiamo i dati del bollettino coronavirus per la Lombardia di oggi, mercoledì 20 luglio, per capire meglio come sia l’andamento della situazione epidemiologica in Lombardia, è utile guardare ai dati pubblicati ieri, martedì 19, per cercare di tracciare un trend delle ultime giornate. Dopo un paio di giornate di calo che facevano sperare in un decremento generale, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo piccolo balzo nei contagi lombardi.

Ieri, infatti, il bollettino coronavirus della Lombardia registrava un totale di 18.180 casi, a fronte di 80.565 tamponi. Per capire meglio, il tasso di positività si attestava ieri sul 22,5%, mentre nella giornata di lunedì era stato del 21,8% (3.262 casi su 14.924 tamponi). Sono contestualmente aumentati, ieri, anche i decessi, che si attestano 28, rispetto ai 12 di lunedì. Le persone positive in Lombardia erano nella giornata di ieri 157.181, dei quali 155.600 in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono state 5 in più, portando il totale a 1.543, mentre è calato di 2 il numero dei ricoveri in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 LUGLIO: Icardi sulla riduzione della quarantena

Mentre il bollettino coronavirus della Lombardia è prossimo alla sua pubblicazione nella giornata di oggi, mercoledì 20 luglio, in tutto il territorio si parla parecchio della nuova “quarantena light”. Tra le ipotesi c’è quella di permettere a chi non ha sintomi di sottoporsi al tampone prima dei 7 giorni stabiliti dal governo, uscendo dall’isolamento in caso di negatività registrata. Si parla addirittura di 48 ore per fare il secondo tampone. Similmente, si vorrebbe ridurre anche l’isolamento a 10/15 giorni, rispetto ai 21 correntemente imposti.

A tal proposito, il professore Giancarlo Icardi, a Primocanale, si è espresso con grande ottimismo, sottolineando soprattutto che allentare le restrizioni sulla quarantena “ha senso anche dal punto di vista scientifico”. In questo momento, infatti, a galoppare è soprattutto la variante Omicron 5 (anche detta BA.5), e a detta del professor Icardi ridurre la quarantena in un contesto in cui circola “una variante molto trasmissibile ma associabile a una minor ‘cattiveria’”, risulta essere “una scelta positiva”. Ora non ci resta che attendere la decisione sull’allentamento della quarantena, per scoprire se questo potrebbe avere un’influenza sul bollettino coronavirus della Lombardia, ma anche italiano.











