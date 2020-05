Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ 12 maggio, dati coronavirus e fase 2

Pubblicità

Il nuovo calo dei contagi e dei decessi e insieme l’annuncio dei primi risultati confronti della plasmaterapia iperimmune hanno caratterizzato la conferenza stampa di ieri in Regione Lombardia: prima il bollettino e poi la positiva sperimentazione del Policlinico San Matteo di Pavia hanno permesso al Governatore Fontana di andare poi nella conferenza Stato-Regioni con dei risultati in grado di poter richiedere anche per la più martoriata delle Regioni italiane dal coronavirus, la riapertura dal 18 maggio in poi. +68 morti e +364 casi positivi sono stati registrati ieri, con bilancio totale che sale così a 15.054 decessi e 81.871 contagiati (30.411 gli attualmente positivi): sono poi molto confortanti gli aggiornamenti del bollettino coronavirus Lombardia sia per gli ospedali (-7 ricoverati in terapia intensiva e -31 ricoverati negli altri reparti Covid) che sul fronte guariti-dimessi, con 36.406 numero record in Italia.

Sul fronte provincie, sale ancora di 144 contagiati la provincia di Milano (21.490 malati), seguita da tutte le altre 1.791 Bergamo (+50), 13.620 Brescia (+70), 3.504 Como (+8), 6.250 Cremona (+2), 2.536 Lecco (+50), 3.251 Mantova (=), 5.074 Monza e Brianza (+19), 4.801 Pavia (+24), 1.288 Sondrio (+1), 3.196 Varese (+14).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, SI RIPARTE IL 18 MAGGIO?

Nella successiva conferenza stampa Fontana e Gallera hanno presentato i risultati attuale della plasmaterapia e rilanciato il tema dei controlli assidui per evitare nuove ondate di coronavirus: questo pomeriggio vi sarà una nuova conferenza stampa dalla sede della Regione Lombardia (diretta video streaming su YouTube e FB ufficiali) dove verranno indicati, oltre al nuovo bollettino aggiornato al 12 maggio, anche le prime indicazioni in merito alla “fase 2” della fase 2 che potrebbe scoccare dal 18 maggio dopo il via libera ieri nella Conferenza Stato-Regioni con il Premier Conte. «Sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri in Lombardia entro giovedi penso di dare una risposta che sia positiva o negativa», ha spiegato stamattina il Governatore Attilio Fontana, in attesa dunque di quelle “linee guida” di Inail e CTS per delineare i “limiti” e le regole sulle riaperture.

Ancora Fontana a Mattino Cinque ribadisce «Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l’Inali, a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più». Servirà valutare i numeri dell’epidemia e su quelli prendere una decisione, ma «se vanno come nelle ultime 2 settimane con un contagio in discesa e soprattutto tra qualche giorno inizieremo a vedere gli effetti della riapertura del 4 maggio e fosse positivo, credo che si potrà pensare di riaprire qualche attività», conclude il Presidente lombardo.





