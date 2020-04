Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati 14 aprile su coronavirus

Pubblicità

Non sono ancora soddisfacenti i dati sul contagio di coronavirus in Lombardia. Crescono a Milano, città e provincia, che ora è la più colpita della Regione. L’ultimo bollettino fornito dalla Regione in conferenza stampa segnala 14.161 casi, quindi con una crescita di 481 contagi. A seguire Brescia con altri 100 casi, per un totale di 10.968. Bergamo invece a quota 10.391 (+82). A livello regionale invece i casi positivi sono arrivati a 59.062 (+1.460). Di queste sono morte 10.901 persone (+280) e ne sono state guarite e dimesse 36.242 (+956). In ospedale sono ricoverate 12.028 persone (+59, in terapia intensiva ci sono meno 33 ricoveri, quindi 1.143. L’auspicio che è in Regione Lombardia possa cominciare da oggi un significativo calo di casi. Il monitoraggio prosegue: oggi è in programma infatti una nuova conferenza stampa da parte dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che fornisce quotidianamente gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’epidemia nella Regione Lombardia. Il punto verrà trasmesso in diretta video streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e sul canale YouTube della Regione Lombardia.

Pubblicità

BOLLETTINO LOMBARDIA: “MILANO PREOCCUPA MOLTO”

“C’è un buon rallentamento in Lombardia, ma Milano ci preoccupa molto”. A parlare è Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi di Regione Lombardia per le terapie intensive. Intervenuto in collegamento su La7 a “L’aria che tira”, ha dichiarato: “Dobbiamo assolutamente tenerla sotto controllo, non possiamo perderlo su Milano. C’è un numero di abitanti troppo alto”. Inoltre, ha spiegato il motivo per il quale è stata allungata a 28 giorni la quarantena dei positivi: “È stato notato che i pazienti clinicamente guariti continuano a disperdere il virus”. Su Milano era intervenuto ieri anche Giulio Gallera: “Ho sentito sui social che c’è rabbia, si dice che a Milano c’è troppa gente che si muove, avete perfettamente ragione ma i controlli, come ben sappiamo tutti, li fanno la polizia locale e le forze dell’ordine”. L’assessore lombardo al Welfare ha assicurato che è stato chiesto uno sforzo ad amministratori locali e prefetture per rafforzare i controlli, affinché “siano capillari e rigidi”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 13 APRILE 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA