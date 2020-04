Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati 2 aprile su coronavirus

Cala il trend dei positivi e dei ricoveri in Regione Lombardia. L’emergenza coronavirus non è stata ancora risolta, ma i numeri si stanno consolidando e, se tutti continueranno a rispettare le disposizioni del governo, la situazione potrebbe migliorare nei prossimi giorni. Indicazioni importanti in tal senso arriveranno dal bollettino di oggi, giovedì 2 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa che si tiene nella sede della Regione Lombardia e che viene presieduta dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. Solitamente programmata alle 17-17.30, quindi prima del punto stampa della Protezione civile, è trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online o sul canale YouTube della Regione Lombardia. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono 44.773 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Lombardia. Di queste, secondo l’ultimo bollettino disponibile, sono morte 7.593 persone e ne sono guarite 23.911. I ricoveri invece in ospedale sono 11.927, mentre quelli in terapia intensiva sono 1.342. Il Comune più colpito è quello di Milano: i casi sono passati a 3.815, seguono Brescia (1.308), Bergamo (1.133), Cremona (1.056) e Monza (462).

BOLLETTINO LOMBARDIA: GALLERA SU TAMPONI

I tamponi in Lombardia stanno crescendo: lo assicura l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, intervenuto in diretta su Telelombardia. Ha fatto il punto della situazione in attesa del nuovo bollettino, spiegando la gestione dei pazienti, a partire da quelli sospetti: «Oggi in Regione Lombardia noi consideriamo pazienti Covid tutti quelli che hanno dall’influenza in su. Abbiamo iniziato a monitorarli e a prescindere dal tampone li mettiamo nelle degenze di sorveglianza». Nel frattempo, aggiunge Gallera, stanno cominciando a tamponare tutti i medici di medicina generale, mentre operatori, medici e infermieri delle strutture sanitarie vengono sorvegliati con la misurazione della febbre. «Chi esce dalla quarantena ovviamente lo tamponiamo». Dunque, nella Regione Lombardia si allarga il numero dei tamponi, ma in maniera selettiva. Non è mancato un riferimento anche alla gestione dell’emergenza: «Stiamo creando altri posti per le degenze di sorveglianza del coronavirus, ad esempio ad Abbiategrasso, e cerchiamo di utilizzare al meglio ogni presidio».

