Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video, dati coronavirus 24 giugno

La giornata di ieri si è dimostrata una delle migliori a livello epidemiologico da inizio pandemia coronavirus: il bollettino della Regione Lombardia ha segnato “solo” 6 vittime in 24 ore (dato generale che sale drammaticamente a 16.579), vedendo calare il numero dei nuovi positivi registrati (+62, il giorno prima erano più di 100) e facendo scendere i ricoverati per la prima volta sotto quota 1000. Il riflesso del “buon” bollettino evidenziato in conferenza stampa dalla Regione Lombardia – in attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio, sempre in diretta video streaming dalle ore 17 sui canali social di Palazzo Lombardia – si è visto anche a livello nazionale con il bollettino del 23 giugno che ha segnato i numeri tra i più bassi di sempre.

A fronte di 6.986 tamponi effettuati (971.721 totali da inizio pandemia Covid-19) sono stati evidenziati “solo” 62 nuovi positivi su 93.173 totali: di questi, 12.904 sono ancora malati “attivi” con decremento rispetto a lunedì di ben 734 pazienti assistititi. La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri cala drasticamente da 1,8% fino allo 0,88%, con la crescita di altri 790 guariti (63.690 totali) e il numero delle terapie intensive che resta lo steso del giorno precedente, ovvero 51.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA LETTERA DEGLI SCIENZIATI

«Oggi abbiamo una sostanziale buona notizia: i pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali scendono sotto quota 1.000 (910), con un calo di 137 unità rispetto a ieri», ha commentato il bollettino della Lombardia l’assessore al Welfare Giulio Gallera. In attesa dei nuovi aggiornamenti in arrivo questo pomeriggio, è importante come il coronavirus si sia attenuato anche nella distribuzione territoriale all’interno della Regione. +26 contagi a Milano (+15 nella città) è il dato più alto di tutte le provincie, ma infinitamente più basso dei mesi duri passati dalla Lombardia. Seguono poi Bergamo e Brescia con soli 6 nuovi contagiati, Monza-Brianza e Pavia con +4 e tutte le altre provincie con 2 o 1 solo contagiato evidenziato.

In più, continua la richiesta della Regione all’Iss per cambiare il conteggio sui contagi evidenziando la “debolezza” degli ultimi positivi al tampone: dei 62 nuovi contagi di ieri, 23 sono asintomatici scoperti da test sierologici e in più, segnala Gallera vi è ora una lettera di diversi scienziati che indicano la viralità molto bassa del Covid-19 in questa fase 3. «Evidenze cliniche non equivoche da tempo segnalano una marcata riduzione dei casi di Covid19 con sintomatologia – scrivono infettivologi, virologi, anestesisti, epidemiologi -. Il ricorso all’ospedalizzazione per sintomi ascrivibili all’infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti asintomatici o paucisintomatici. Le evidenze virologiche, in totale parallelismo, hanno mostrato un costante incremento di casi con bassa o molto bassa carica virale»: i 10 esperti a firma della lettera inviata all’Iss (tra cui Zangrillo del San Raffaele, Bassetti del San Matteo di Pavia e Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri) affermano di star studiando il motivo di questa minore viralità.



