Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 5 aprile

Il trend dei contagi di coronavirus in Lombardia si va stabilizzando, quindi la curva potrebbe cominciare a scendere. Questa è almeno la speranza del governatore Attilio Fontana, che non smette di richiamare i cittadini lombardi alla massima attenzione: «Ancora non è stato raggiunto alcun obiettivo, non dobbiamo vanificare gli sforzi». Il dato più importante dell’ultimo bollettino della Regione Lombardia è quello delle terapie intensive: ci sono meno 55 persone rispetto alla precedente rilevazione (in totale sono 1.326). I decessi sono stati 345 (totale 8.656), i positivi 49.118 (aumento di 1.598). «I dati di oggi sono buoni ma non ci possono portare a ritenere che tutto è dietro le spalle», ha avvertito l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, secondo cui serve una riduzione continua e significativa che ancora manca. «Ci stiamo assestando e abbiamo bisogno di dare un’ultima spallata». Anche per questo la Regione Lombardia ieri ha deciso di introdurre l’obbligo di coprire naso e bocca quando si esce con mascherine o sciarpe e foulard. Un’ulteriore misura per cercare di ridurre ulteriormente le occasioni di contagio.

BOLLETTINO LOMBARDIA, L’APPELLO DEL GOVERNATORE FONTANA

I dati sull’epidemia di coronavirus in Lombardia si aggiornano oggi con un nuovo bollettino. Lo presenterà l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa che è trasmessa in diretta video streaming sui canali social regionali, dalla pagina Facebook Lombardia Notizie Online al canale YouTube della Regione Lombardia. L’appuntamento è solitamente fissato alle 17-17.30, prima del punto stampa della Protezione civile che fornisce invece i dati nazionali. Sarà anche l’occasione per richiamare i cittadini alla responsabilità: «Il peggio è passato? Non voglio dirlo esplicitamente, perché altrimenti la gente torna per strada. Oggi ce n’era troppa. Siamo nel mezzo della battaglia, la stiamo combattendo e sono sicuro che la vinceremo, ma non possiamo distrarci, altrimenti diamo un vantaggio al nostro nemico». Così il governatore Attilio Fontana ieri in collegamento telefonico con “Stasera Italia”, su Rete 4. Il Presidente della Regione Lombardia ha invitato i cittadini a rispettare le regole, perché la battaglia contro il coronavirus non è stata ancora vinta.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 4 APRILE 2020





