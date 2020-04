Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 7 aprile

Il peggio è davvero passato in Lombardia? I dati sul coronavirus sono confortanti, ma in Regione si resta prudenti sui dati del bollettino quotidiano. In attesa degli aggiornamenti odierni, che verranno comunicati in conferenza stampa, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha dato delle indicazioni significative sull’andamento. «I dati che abbiamo sono complessivamente confortanti e in linea, anche a Milano», ha dichiarato alla trasmissione Agorà. I nuovi numeri non sono ancora disponibili, ma la Regione Lombardia ritiene di avere la situazione sotto controllo e che la pressione sul sistema sanitario regionale si stia allentando. «Tutte le realtà stanno rallentando in modo significativo, anche Brescia e Bergamo. Fino a ieri Milano aveva un andamento ancora preoccupante ma proprio i dati di ieri ci dicono che la diffusione è sotto controllo». Ma ovviamente non c’è da “rilassarsi”, un concetto che siamo certi ribadirà anche nella conferenza stampa di oggi, trasmessa in diretta video streaming dalla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e dal canale YouTube della Regione Lombardia.

BOLLETTINO LOMBARDIA: IERI +1.079 CASI E 279 MORTI

I sacrifici hanno portato risultati, anche nella Regione Lombardia. «Questo non vuol dire rilassarsi, soprattutto in una città come Milano dove dobbiamo continuare a essere molto rigorosi perché c’è una densità di popolazione molto alta», ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera questa mattina ai microfoni della trasmissione Agorà. La nuova settimana si è aperta comunque col bollettino che registra 51.534 contagiati, per un aumento di 1.079 in 24 ore. Ma c’è stato il rallentamento domenicale dei tamponi: 5.005 i nuovi processati contro gli 8.107 del giorno prima. Gli ospedali della Regione Lombardia comunque respirano: ieri -95 ricoverati di coronavirus in reparto (11.914), crescono i dimessi (13.863 a cui si aggiungono i 15.212 positivi mai stati in ospedale). Dopo due giorni di calo sono tornati a cresce i ricoverati in terapia intensiva: 1.343 in totale, quindi incremento di 26 unità. I morti segnalati ieri sono 297, per un totale che porta la strage di coronavirus in Lombardia a 9.202 vittime.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN LOMBARDIA DI IERI





