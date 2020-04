Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati su coronavirus 10 aprile

La battaglia contro il coronavirus in Lombardia non è ancora vicina alla fine. Il dato che non va perso di vista è quello sui morti: sono oltre 10mila secondo l’ultimo bollettino fornito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. Oggi, venerdì 10 aprile 2020, è in programma un nuovo appuntamento per aggiornare i dati. La conferenza stampa, in diretta video streaming dalla Regione Lombardia, sarà importante per capire come si sta evolvendo l’epidemia. Potrete seguirla attraverso i canali social regionali, come la pagina Facebook di Lombardia Notizie Online o il canale YouTube della Regione Lombardia. L’auspicio è che ci sia una frenata sul numero dei casi e delle vittime. Sono 10.022 i decessi per l’esattezza, a causa dei 300 morti registrati tra mercoledì e giovedì. Ma l’altro dato che colpisce è quello dei casi a Milano e provincia: sono 440. Invece nelle altre province lombarde si continua a registrare un trend stabile o in calo. Le persone positive in totale sono 54.802, con un aumento di 1.388 segnalato ieri.

BOLLETTINO LOMBARDIA: GALLERA E FONTANA OTTIMISTI

Oggi andrà osservato con attenzione anche il dato relativo alla terapia intensiva: ieri i ricoverati erano 1.236, con un saldo quindi nuovamente negativo, in tal caso di 21 unità. Invece sono saliti i lombardi ricoverati in reparti diversi: 11.796 in tutto, quindi 77 in più. Ma per fortuna sale il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali o che hanno superato il periodo di isolamento domiciliare: 31.748 in totale, quindi c’è stato un incremento di 1.032 unità. “A Milano la linea dei contagi continua ad oscillare ma nel complesso la situazione è stabile. Dobbiamo insistere ancora di più”, ha dichiarato ieri l’assessore Giulio Gallera, pronto a tornare oggi in conferenza stampa per un nuovo bollettino sul coronavirus in Lombardia. Ottimista anche il governatore della Regione, Attilio Fontana: “Secondo quello che mi dicono gli esperti, il picco è passato. Dovremmo continuare con un lento ma costante miglioramento”. E in vista delle prossime feste ha lanciato un monito ai lombardi: “Niente furbate, soprattutto se si vuole evitare una multa salata. Pasqua e Pasquetta saranno giornate di massima allerta sul fronte dei controlli”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 9 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA