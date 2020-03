Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera: 26 marzo Coronavirus

Ieri la conferma del rallentamento della crescita dei contagi da Coronavirus, oggi ci si attende un altro segnale dal bollettino in Regione Lombardia. I segnali sono quelli che fanno pensare ad una possibile inversione di trend, questa è almeno la speranza che emerge dalle parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. «Un numero notevolmente inferiore rispetto a ieri ma ancora molto più grande di quanto vorremmo», ha detto ieri in conferenza stampa. Il numero dei positivi in regione si attesta a 32.346, ovvero 1.643 più del giorno prima, quando i nuovi casi erano stati 1.942. Il numero dei morti giornalieri è sceso sotto quota 300 seppur di poco (296) per un totale di 4.474 morti. Ma è salito a 10.026 il numero relativo alle persone ricoverate (315 in più dal giorno prima), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 1236 pazienti, 42 rispetto alle precedenti 24 ore.

Il bollettino della Regione Lombardia di oggi, giovedì 26 marzo 2020, è dunque atteso perché può dare indicazioni importanti. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è fissato nel pomeriggio, solitamente prima del bollettino della Protezione Civile. Il punto dell’assessore al Welfare Giulio Gallera può essere seguito in diretta streaming video sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, in molti casi anche sul canale YouTube della Regione Lombardia.

BOLLETTINO LOMBARDIA, GALLERA VS PROTEZIONE CIVILE

In attesa di dati e aggiornamenti, ci sono le dichiarazioni rilasciate a Mattino 5: «Il dramma, dopo quello dei morti, è quello delle persone in terapia intensiva». Riguardo i tamponi Giulio Gallera chiarisce: «La Lombardia fa i tamponi come le altre regioni, secondo le indicazioni dell’Iss». Riguardo le previsioni sulla curva resta cauto: «Il dato è omogeneo: anche noi notiamo un rallentamento dei positivi e negli afflussi in ospedale, anche se è flebile». Non manca una piccola polemica con la Protezione civile. «Chi doveva occuparsi dell’approvvigionamento per l’emergenza non è la Regione. Noi non siamo autorizzati a fare acquisti straordinari. La Protezione civile ha il compito di organizzare e preparare. Noi abbiamo fatto ciò che potevamo fare, ma alla fine siamo andati a cercarle sul territorio internazionale. A livello nazionale ne sono arrivate un numero limitato». Ma c’è anche un problema di farmaci in Regione Lombardia: «Abbiamo scorte esigue dei farmaci anestetizzanti, che dovrebbero essere arrivati stanotte. C’è anche un problema di ossigeno. È una situazione di una dimensione tale che l’intero sistema, non solo quello lombardo, non può gestire al meglio».

