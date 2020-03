Bollettino Lombardia diretta conferenza stampa/ Video Gallera 28 marzo coronavirus

Bollettino coronavirus Lombardia, c’è grande attesa per la diretta della conferenza stampa di oggi, sabato 28 marzo 2020: l’assessore Giulio Gallera farà il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 nella Regione più colpita. Nella giornata di ieri sono stati registrati 541 morti e 2.409 casi in più, per un totale di 5.402 decessi e 37.298 positivi, ma la buona notizia arriva dagli accessi ai pronto soccorso: «In tutti i pronto soccorso si registrano riduzioni, in alcuni casi lievi e in altri importanti», ha spiegato Gallera. E, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel: «Nei nostri ospedali si inizia a tirare il fiato e questo dato lo vedremo già nei prossimi giorni». Sono 8.001 in tutto i pazienti dimessi dai nosocomi lombardi, una crescita importante per fare respirare le strutture in maggiore difficoltà. Questi i casi per provincia: Bergamo 8.060 (+602), Brescia 7.385 (+374), Como 816 (+54), Cremona 3.496 (+126), Lecco 1.210 (+51), Lodi 2.006 (+38), Monza e Brianza 1948 (+198), Milano 7469 (+547), Mantova 1398 (+148), Pavia 1712 (+27), Sondrio 362 (+37) e. Varese 711 (+209)

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “STA INIZIANDO DISCESA”

«Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa», le importanti parole di ieri del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha poi annunciato un processa mento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti. Si va dunque verso una riduzione del numero dei contagi, senza dimenticare che i tamponi saranno effettuati anche a coloro che sono monosintomatici, ovvero coloro che hanno un solo sintomo tra febbre, raffreddore o tosse. Buone notizie anche dal fronte degli spostamenti: il vicepresidente di Regione Fabrizio Sala ha reso noto che gli spostamenti dei cittadini sono diminuiti ancora, «ora siamo al 35 per cento». Il numero due della Lombardia ha spiegato che «i dati indicano che il trend è positivo e fa ben sperare: i lombardi si muovono sempre meno e le nostre misure stanno dando dei risultati confortanti». Infine, i dati dei controlli nel Milanese: Repubblica riporta che sono state controllate 11.013, di cui 112 denunciate.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA CON IL BOLLETTINO DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 27 MARZO





