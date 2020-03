Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera, coronavirus 24 marzo

Due giorni non sono una prova definitiva, ma sono un’indicazione di buon andamento: dopo che nelle ultime 48 ore la Lombardia ha visto calare sia i numeri dei decessi che dei contagi per coronavirus (intesi come andamento trend da un giorno con l’altro, ndr) si attende con ansia il bollettino di oggi 24 marzo per cercare la conferma di questo trend positivo con la speranza che presto possa affermarsi anche a livello nazionale in maniera costante. I dati fuoriusciti ieri dalla conferenza stampa di Gallera, Fontana e Caparini hanno visto per la prima volta un lieve sorriso nel volto di chi questa battaglia la sta portando avanti ogni giorno dovendoci mettere la “faccia” davanti a dati e numeri tragici: «Si conferma il trend in calo. Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese durissimo. Ma non è il momento di rilassarsi, dobbiamo combattere ancora» spiegava ieri sera l’assessore a Welfare e Sanità, osservando gli aggiornamenti sul coronavirus in Lombardia. I dati aggiornati a prima del 24 marzo vedono 28761 contagiati, con aumento di 1555 tra domenica e lunedì: meno dei 1.691 di domenica e dei 3.251 di sabato. A livello di decessi, sono purtroppo ancora 320 le persone morte con tampone positivo al Covid-19, ma erano state 361 domenica e soprattutto 546 sabato.

Qui la diretta video streaming del bollettino Lombardia

BOLLETTINO LOMBARDIA: I DATI PER PROVINCIE (E CITTÀ)

Il trend della Lombardia migliora anche sul fronte dei ricoverati e soprattutto delle terapie intensive: secondo l’ultimo bollettino letto da Gallera e Fontana ieri sera, i ricoveri sono scesi di 100 unità (da 10.581 domenica a 10.449), con 1.183 in terapia intensiva (c’è aumento di 41 ma è “minimo”) e 9.266 nei reparti, 173 meno del giorno prima. Come spiegato da Gallera, «Molti presidi segnalano una riduzione lieve di accessi nel weekend, in qualche caso si è mantenuta, anche se la pressione, soprattutto negli ospedali di trincea, rimane fortissima. E attenzione: c’erano già stati rallentamenti dopo le prime misure di contenimento, seguiti da forti ondate quando erano state allentate». I dati delle provincie dicono che il contagio da coronavirus è diminuito a Lodi, Bergamo (+255 sui 6471 totali, ma l’aumento domenica era di 347 persone positive), Cremona e anche Milano (crescita dimezzata rispetto a domenica), mentre preoccupa ancora Brescia con 588 contagiati, rispetto ai 289 del giorno prima. Oggi si attende una conferma di questo trend negativo che potrebbe far guardare, seppur con ancora molta attenzione, a una fioca ma presente luce in fondo al tunnel. Il Corriere della Sera ha messo poi a disposizione un link dove poter scoprire comune per comune quanti sono i contagiati di tutti i territori della Lombardia: ecco l’indirizzo.





