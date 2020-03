Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera, coronavirus 29 marzo

I contagi frenano ma i morti purtroppo aumentano, frutto delle infezioni di 15-20 giorni fa: questo ha detto l’ultimo bollettino coronavirus per la Regione Lombardia, reso noto come sempre nella conferenza stampa dell’assessore Giulio Gallera nella giornata di sabato. Anche per oggi è atteso tra le 17 e le 18 il punto stampa regionale con tutti gli aggiornamenti in diretta video, con un occhio sempre ad osservare come da oggi ai prossimi giorni si possano vedere i miglioramenti (e quali) dopo le misure dure imposte dal Governo e dalla stessa Lombardia tramite ordinanza “stretta”. 39.415 positivi, con un aumento di 2.117 su venerdì: questo il dato letto ieri da Gallera, del tutto inferiore ai due giorni precedenti e non può essere imputato a una “scarsità di dati”, visto che i 22 laboratori che operano in Lombardia hanno processato in un giorno solo 6.643 tamponi. Sono cresciuti poi di altri 1.533 i dimessi dall’ospedale, con 21mila lombardi in isolamento domiciliare (di cui 12.038 mai ospedalizzati), ma è il dato dei decessi a spaventare ancora: 542 morti in sole 24 ore, con un bilancio tremendo che conta 5.944 decessi sui 10mila italiani per coronavirus.

BOLLETTINO LOMBARDIA, SACCO: NUOVI POSTI PER TERAPIA INTENSIVA

«A Bergamo ed a Brescia, il numero di telefonate al pronto soccorso ha un picco in basso. Così anche nella città di Milano: negli ultimi giorni c’è stata una crescita, ma negli ultimi 2-3 giorni c’è una forte riduzione. Così avviene in tutta la zona del Pavese, di Cremona e Mantova. Poi la zona di Como, che per ora ha sentito meno l’onda», ha spiegato ancora Gallera nell’ultimo bollettino prima del 29 marzo. Restano comunque preoccupanti i dati sui contagi da coronavirus nonostante il rallentamento sia comunque un risultato importante da registrare: Bergamo +289 (ma in calo), Brescia +373, Como +87, Cremona +109, Lecco +106, Lodi, +23, Monza e Brianza +138, Milano +314 (ma calo rispetto ad aumento dei giorni precedenti, +547 venerdì e +848 giovedì), Mantova +86, Pavia +165, Sondrio +26, Varese +57. Mentre il presidente e fondatore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano Silvio Garattini chiede al Governo e al Presidente Fontana di chiudere tutto «la Lombardia è allo stremo», qualche notizia positiva arriva dai nuovi posti aggiunti in molti ospedali pubblici e privati convenzionati della Regione: l’ospedale Sacco avrà un nuovo reparto di terapia intensiva nei prossimi giorni, del tutto isolato e con le più moderne attrezzature «Sarà il frutto di un regalo da tre milioni di euro di Ceetrus Italy in cordata con ImmobiliarEuropea e Sal Service», ha fatto sapere ieri l’assessore Gallera in conferenza stampa.

