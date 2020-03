Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera: coronavirus 31 marzo

La curva dei contagi di coronavirus in Lombardia dovrebbe scendere a metà aprile. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha parlato dell’andamento dell’epidemia in Lombardia. Oggi è atteso un nuovo bollettino sul coronavirus, che verrà trasmesso attraverso la conferenza stampa in diretta su Facebook attraverso la pagina di Lombardia Notizie Online e sul canale YouTube della Regione Lombardia, tra le 17 e le 17.30, prima quindi del punto stampa della Protezione civile. In attesa degli aggiornamenti sui dati, Gallera ha fatto il punto della situazione a Mattino Cinque. «Io penso che intorno a metà aprile si dovrebbe vedere davvero la curva scendere. In Lombardia siamo un po’ più avanti, i dati sono già stabilizzati. Il grafico non sale più ma non è ancora sceso». Secondo Gallera, dunque, il resto del Paese è indietro di un paio di settimane rispetto alla Regione Lombardia. La spiegazione è semplice per l’assessore: «Le misure di contenimento hanno avuto una funzione preventiva importante». Ma non manca mai il richiamo alla prudenza, quindi al rispetto delle restrizioni.

BOLLETTINO E CONFERENZA STAMPA LOMBARDIA: CONTAGI IN CALO

L’ultimo bollettino della Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus ha registrato 458 morti a causa del Covid-19 rispetto a domenica, più dei 416 che sono stati registrati appunto domenica. In totale, le vittime sono ora 6.818. Per fortuna rallenta la crescita dei contagi, a conferma che la situazione si sta stabilizzando. I positivi in Lombardia attualmente sono 25.006, quindi sono stati segnalati 1.154 nuovi casi, contro i 1.592 della rilevazione precedente. Sono cresciuti i ricoveri non in terapia intensiva: 202 pazienti che hanno portato il bilancio a 11.815. Quelli in terapia intensiva invece sono stati due. Dall’analisi dei dati forniti ieri dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa pomeridiana, è emerso dunque che il numero delle persone attualmente contagiate da coronavirus in Lombardia è per la prima volta in calo dall’inizio dell’epidemia. C’è stato un calo di 386 persone che fa ben sperare, considerando anche il lieve calo dei giorni scorsi.

IL BOLLETTINO DI IERI DELLA REGIONE LOMBARDIA





© RIPRODUZIONE RISERVATA