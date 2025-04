Mentre l’Italia si preparava a godersi i primi tepori primaverili, una brusca e inaspettata ondata di freddo ha fatto piombare mezza penisola in un clima da pieno inverno: oggi, 8 aprile 2025, il termometro è sceso a livelli preoccupanti per il periodo, con picchi di -5 °C registrati a Roccaraso in Abruzzo e Cascia in Umbria, valori che normalmente ci aspetteremmo a gennaio piuttosto che a primavera inoltrata.

Lupo estinto 12.500 anni fa "riportato in vita" da azienda di biotecnologia/ Ecco come hanno fatto

Ma non sono solo le zone montane a soffrire questo abbassamento anomalo delle temperature: città come L’Aquila, Perugia e Campobasso hanno visto il mercurio fermarsi sotto lo zero, mentre persino Roma, di solito più mite, ha faticato a superare i 3 °C nelle prime ore del mattino.

Questo improvviso ritorno del freddo invernale sta mettendo a dura prova non solo i termostati domestici, ma anche l’agricoltura, con i primi danni segnalati alle coltivazioni precoci in diverse regioni; la Protezione Civile ha già diramato un avviso per possibili gelate nelle ore notturne, specialmente nelle zone interne del Centro e del Sud, dove il rischio di danni alle colture è più alto.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 8 aprile 2025/ Abruzzo e Friuli in rialzo, Umbria stabile

Freddo anomalo: tutte le temperature regione per regione

L’ondata di freddo gelido ha toccato praticamente tutta la penisola, con differenze considerevoli tra zone interne e quelle costiere: in Abruzzo, oltre ai già citati -5 °C di Roccaraso, la capitale regionale L’Aquila ha segnato -1 °C, mentre Pescara si è fermata a zero gradi.

Scendendo verso sud, invece, la Basilicata ha registrato 1 °C a Potenza e 4 °C a Matera, mentre in Calabria, Cosenza è scesa fino a 2 °C.

Al Nord, la situazione non è molto più confortante: se Milano e Torino hanno toccato i 7 °C, nel Veneto, Treviso è arrivata a soli 1 °C, dimostrando come questo freddo anomalo non abbia risparmiato proprio nessuno.

Bollettino polline e qualità dell'aria oggi, 7 aprile 2025/ Sardegna tranquilla, Marche e Liguria stabili

L’unica eccezione in questo quadro freddo dai contorni tipicamente invernali la riscontriamo in Sardegna, dove Cagliari ha mantenuto un più accettabile 13 °C, mentre la Sicilia ha visto Enna a 2 °C e Catania a 6 °C.

Gli esperti meteo avvertono che queste temperature potrebbero persistere ancora per qualche giorno, suggerendo di mantenere un abbigliamento pesante e di proteggere piante e animali domestici dal freddo improvviso.