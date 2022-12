Bollettino neve Capodanno 2023/ Previsioni meteo 31 dicembre e 1 gennaio, nevicherà?

Bollettino neve Capodanno 2023

Siamo sempre più vicini all’ultimo giorno dell’anno, San Silvestro, caratterizzato dai grandi festeggiamenti per il Capodanno, e crescono i dubbi sul meteo per la serata del 31 dicembre e per la mattina del primo. Sono in molti a chiedersi, in queste ore, se e dove è prevista neve, oppure se dovremo vivere un Capodanno 2023 caratterizzato da perturbazioni che potrebbero, in parte, rovinare i festeggiamenti.

Come di consueto, le previsioni per il meteo e la neve per il Capodanno 2023 sono già state stilate dai più importanti centri meteorologici del territorio, e sembrano annunciare un San Silvestro piuttosto simile a quello dello scorso anno. La penisola italiana il 31 dicembre e il 1 gennaio sarà, secondo le tendenze stilate dal centro europeo ecmwf e riportate da 3bmeteo.com, sarà colpita da un anticiclone che porterà una spessa cappa di pressione in quota. Per chiunque, dunque, fosse in attesa della neve in questo Capodanno 2023, secondo le previsioni meteo rimarrà, purtroppo, deluso. La nota positiva, invece, arriva dal fatto che non dovrebbe neppure piovere nel corso della notte di San Silvestro.

Meteo Capodanno 2023: neve in quota?

Il meteo di Capodanno 2023 sarà, insomma, caratterizzato dall’assenza di perturbazioni, tra neve e pioggia sull’interezza del territorio italiano a causa di un anticiclone proveniente dell’Africa e che sta rendendo questo inverno veramente atipico. Neppure in alta quota sembra che le neve toccherà il suolo, ma per chiunque desideri passare San Silvestro a sciare, potrà almeno consolarsi grazie alle fitte nevicate delle scorse settimane.

La tendenza negativa del meteo di Capodanno 2023 che scongiura l’ipotesi di pioggia in Italia sembra non avere, in base alle attuali tendenza meteorologiche, una fine precisa. Sicuramente l’anticiclone non passerà immediatamente e per alcuni giorni ancora dopo Capodanno non si potrà vedere la neve, mentre fortunatamente le temperature potrebbero permettere l’uso di nevicate artificiali a cui gli impianti sciistici sono ricorsi anche lo scorso anno. La situazione meteo di Capodanno 2023, e l’assenza di neve, potrebbero, inoltre, protrarsi anche fino alla Befana, ma essendo tendenze lunghe, non si può ancora dire con certezza.

