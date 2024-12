Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è arrivato il momento di dare un’occhiata al bollettino neve Capodanno 2025 per scoprire se (e quali!) aree della nostra bella penisola saranno investite dai rovesci nevosi particolarmente utili – per non dire fondamentali – per chi vuole trascorrere queste ultime ore del 2024 con gli sci o lo snowboard incollati sotto i piedi in una fredda discesa montana, o anche solamente accucciati con il proprio partner davanti al caminetto con una cioccolata calda e il bianco nevoso tutto attorno: prima di entrare nel vivo del bollettino neve Capodanno 2025 è bene – però – precisare che le previsioni meteo non possono mai essere considerate attendibili al 100% con l’ovvio e sempre probabile rischio che a causa di questa o quell’altra perturbazione la situazione cambi drasticamente nell’arco di poche ore.

Il punto da cui dobbiamo partire per scoprire il bollettino neve Capodanno 2025 è che allo stato attuale la situazione sembra essere ancora piuttosto incerta a causa di un doppio fenomeno meteorologico che nelle prossime ore interesserà la nostra penisola: da un lato – infatti – dovremo fare i conti con delle gelate correnti provenienti dal Nord Europa, mentre dall’altro dal Sud risaliranno dei fenomeni più miti e scontrandosi tra loro si genererà quel singolare fenomeno chiamato dagli esperti de ilMeteo.it ‘goccia fredda‘, o – per gli anglofoni – ‘cut-off’.

Il bollettino neve Capodanno 2025: tra Nord e Sud, cosa succederà nelle prossime ore secondo le previsioni meteo

Insomma, a determinare il bollettino neve Capodanno 2025 sarà proprio la goccia fredda che va interpretata come un distaccamento di un blocco di aria estremamente fredda ciclonica che arriverà sulla nostra bella Italia dall’Est Europa transitando soprattutto sul Sud prima di dirigersi verso la Spagna o (presumibilmente) disperdersi a causa dell’alta pressione africana: è proprio sul suo percorso che potrebbero generarsi della abbondanti nevicate che raggiungeranno facilmente anche le basse quote delle pianure.

Nel dettaglio – dunque – secondo le primissime previsioni sul bollettino neve Capodanno 2025, il caratteristico bianco natalizio colpirà soprattutto la catena degli Appennini, ma grazie alla goccia fredda potrebbe facilmente raggiungere anche le città e i paesi ai piedi delle montagne che fanno da ‘spina dorsale’ della nostra penisola; mentre d’altra parte il Nord sembra essere interessato da un clima piuttosto mite e — addirittura – dal sole, così come tra Puglia, Calabria e Sicilia potrebbero generarsi delle abbondanti piogge.