BOLLETTINO NEVE CAPODANNO/ Previsioni notte San Silvestro, l’ultimo dell’anno sarà…

Va bene il “bianco Natale” che rende magico il contesto, ma ora che il 25 dicembre è (purtroppo) alle spalle, il bollettino neve è necessario per sapere che Capodanno ci attende. La notte di San Silvestro è infatti ormai alle porte e c’è chi ha intenzione di capire se il 2020 si presenterà con dei fiocchi di neve o all’insegna di un meteo più clemente. Certo, c’è anche chi la neve l’aspetta con gioia e anzi la cerca con insistenza. In questo senso le nostre previsioni meteo suggeriscono di spostarsi nelle stazioni sciistiche in alta quota, le uniche in grado di garantire un manto nevoso naturale degno di essere definito tale. Le elaborazioni satellitari al momento ci dicono che il rischio di nevicate sarà più concreto nelle prossimo 48-72 ore piuttosto che tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Un’irruzione di aria fredda proveniente dalla Siberia provocherà infatti il repentino abbassamento delle temperature su buona parte del Paese, con possibili nevicate anche a bassa quota al Centro-Sud.

BOLLETTINO NEVE CAPODANNO, LE PREVISIONI

Se tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno non dovrebbe esserci il rischio di nevicate importanti, almeno stando alle ultime informazioni di questo bollettino, il merito (o la colpa) a seconda dei punti di vista, è dell’alta pressione (di matrice azzorriana e in piccola parte africana) che estenderà i suoi tentacoli su tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale a partire dalla giornata di lunedì 30 dicembre. A tal proposito “ilmeteo.it” precisa che lo scenario più probabile è quello che prevede “una generale stabilità atmosferica con il ritorno del sole e, soprattutto, con temperature in deciso aumento nei valori massimi e specialmente sulle regioni tirreniche. I valori minimi, invece, si manterranno piuttosto bassi quasi ovunque, più in linea con il periodo”. Questo il bollettino neve al 26 dicembre, pronto come sempre ad essere smentito…

