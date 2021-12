Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2021/ Previsioni meteo per 25 e 26 dicembre

BOLLETTINO NEVE NATALE E SANTO STEFANO: ONDATA DI FREDDO

Il bollettino neve Natale e Santo Stefano torna a caratterizzare queste ore che precedono il momento più atteso dell’anno. L’inverno 2021 è contrassegnato dalla ritrovata apertura degli impianti sciistici in montagna, con annesso ritorno delle prenotazioni negli alberghi e nelle località di villeggiatura dopo lo stop per Covid di un anno fa (variante Omicron permettendo). Ecco allora che, in molti, desiderano conoscere se la “dama bianca” ammanterà le strade e le piazze d’Italia nel fine settimana del 25 e del 26 dicembre. Cominciamo col dirvi che sarà un week-end caratterizzato dal maltempo, che non risparmierà nessuna regione o quasi.

A partire dalla giornata di venerdì 24 dicembre, si assisterà all’arrivo di un’ondata di freddo, neve e piogge che travolgerà la nazione, a cominciare dalle aree settentrionali, per poi spostarsi sempre più verso quelle meridionali. In molti casi, tuttavia, le precipitazioni si tradurranno in pioggia e non in nevicate, che si manifesteranno unicamente da una certa altitudine in poi.

BOLLETTINO NEVE NATALE E SANTO STEFANO: IL PUNTO DI PAOLO CORAZZON

La perturbazione, proveniente dall’Atlantico, investirà la Penisola a decorrere da sabato 25 dicembre e, per fare il punto della situazione sul bollettino neve Natale e Santo Stefano 2021, riportiamo di seguito le dichiarazioni di Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: “La perturbazione della svolta investirà prima il Nord e le regioni tirreniche. Ombrelli aperti e neve sulle Alpi fino a mille metri. Il 26 raggiungerà l’Adriatico e il Sud”.

Le precipitazioni raggiungeranno il loro picco massimo nel giorno di Santo Stefano, però, difficilmente e a meno di uno stravolgimento dello scenario meteorologico sin qui non preventivabile, sarà un bianco Natale: “Si tratta – ha concluso Paolo Corazzon di 3B Meteo – di una perturbazione atlantica, dunque non porta necessariamente aria fredda. Le temperature caleranno un po’ nei giorni delle piogge, ma mai sotto gli zero gradi. Al Centro-Sud sono previsti 10-12 gradi. Il Nord avrà invece un Natale intorno a 5-6 gradi”.

