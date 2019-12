Bollettino neve Natale e Santo Stefano/ Cervinia o Madonna di Campiglio? Dove sciare

Qual è il bollettino neve per i giorni di Natale e Santo Stefano? In questi due giorni di vacanza, chi è riuscito a ritagliarsi un momento di meritato relax in qualche località di montagna, sarà certamente curioso di scoprire quale sarà la situazione della località sciistica prescelta per trascorrere queste giornate di festa. Andiamo quindi a scoprire quali sono le località con la neve più fresca ovvero dove si sono verificate le più recenti nevicate con le principali informazioni sulle condizioni delle piste, per non arrivare impreparati. Nelle ultime 24 ore la neve si è fatta desiderare ma secondo Skiinfo.it a Ponte di Legno, in Trentino, sono presenti attualmente 40 centimetri di neve fresca. Qui sono in tutto 28 gli impianti di risalita aperti per un totale di 40 piste attive. Restando in Trentino segnaliamo anche la situazione a Ghiacciaio Presena, dove sono caduti 50 centimetri di neve ma non sono previste nuove nevicate nei giorni di Natale e Santo Stefano, trovandosi così a dover godere di quella attualmente presente, classificata come neve farinosa sia in quota che a valle.

BOLLETTINO NEVE NATALE E SANTO STEFANO: DOVE SCIARE?

Dove potersi divertire in pista nei giorni di Natale e Santo Stefano? Il bollettino meteo offerto dal portale specializzato Skiinfo.it rivela che a San Domenico di Varzo, in Trentino, sono caduti nelle ultime ore 50 centimetri di fresca neve e secondo le previsioni meteo potrebbe essercene altra in arrivo garantendo così la presenza di fiocchi compatti sia in quota che a valle. A Cervinia, in Valle D’Aosta, nei giorni di Natale e Santo Stefano non dovrebbero cadere nuovi fiocchi quindi si dovrà sfruttare la neve caduta nelle ultime ore. Chi ha scelto Bardonecchia, in Piemonte, come località per trascorrere le vacanze natalizie, nei giorni precedenti a quelli prettamente festivi è caduta neve sufficiente per garantire del sano divertimento in pista. Sono poco più di 50, infine, i centimetri di candida e fresca neve caduti nelle ultime ore a Madonna di Campiglio, in Trentino. La neve a valle si presenta ben compatta ma non ne prevista di nuova nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA