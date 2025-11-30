Il bollettino neve punta i riflettori sul ponte dell'Immacolata: dal 7 dicembre le temperature di abbasseranno a causa di una perturbazione europea

Con l’ormai imminente inizio di dicembre, sono in moltissimi a chiedersi se le festività natalizie e il ponte dell’Immacolata sanciranno il ritorno della neve sulla nostra belle penisola, in attesa di un inverno nel quale la speranza è quella di poter nuovamente imbracciare gli sci per le amatissime settimane bianche: la buona notizia (se così la si vuole vedere) è che seppur questi primi giorni del mese saranno piuttosto tranquille dal punto di vista meteorologico, la neve presto inizierà a cadere; in alcuni casi anche in modo piuttosto copioso.

Prima di dare un’occhiata al bollettino neve, è importante partire dal principio per dire che secondo le previsioni degli esperti – e, come sempre, ci rivolgiamo soprattutto a ilMeteo.it – la giornata di oggi sarà piuttosto tranquilla, con solo quale lieve rovescio atteso nel Nord: le regioni maggiormente colpite (ma senza fenomeni tali da causare un’allerta meteo) saranno soprattutto la Liguria, la Toscana e l’alto Lazio; mentre nel corso del pomeriggio e – soprattutto – della serata la situazione peggiorerà in Liguria e il fronte piovoso si estenderà anche sull’Emilia-Romagna e sulla Toscana settentrionale.

Il bollettino neve per i prossimi giorni: l’Immacolata porterà i fiocchi anche a bassa quota nel Nord

Dopo la giornata di oggi – e stiamo per arrivare al bollettino neve -, poi, saranno numerose, sporadiche e (fortunatamente) lievi le precipitazioni attese sull’Italia, coinvolgendo a vario titolo sia le regioni settentrionali, che quelle meridionali ultimamente logorate dal maltempo; mentre tutto cambierà già a partire dal 7 dicembre: domenica, infatti, inizieremo a patire gli effetti gelidi di una perturbazione che si sta avvicinando rapidamente dal Nord Europa e il cui primo effetto sarà quello di abbassare notevolmente le temperature; attualmente – queste ultime – sopra alle medie stagionali di riferimento.

Così, se il 7 dicembre sarà il momento per tirare fuori i cappotti più pesanti, il giorno dell’Immacolata potrebbe sancire il ritorno della neve sulla penisola: i primi fenomeni saranno attesi – data la traiettoria della perturbazione europea – sulle Alpi e si sposteranno rapidamente anche sulle valli valdostane, piemontesi e lombarde con accumuli consistenti; mentre più tardi – è ancora difficile prevedere il momento esatto – la neve si sposterà anche verso il Centro-Sud della penisola, trasformandosi molto più facilmente in fenomeni temporaleschi.