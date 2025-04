Mentre la primavera avanza a passo svelto, polline e qualità dell’aria diventano temi caldi per chi soffre di allergie o vive in aree urbane, particolarmente trafficate: in Emilia-Romagna, l’ultimo bollettino di PollinieAllergia.net mostra concentrazioni elevate di pollini di betulla, frassino, pioppo e carpino, con le prime graminacee già in fioritura.

Bollettino polline e qualità dell'aria oggi, 11 aprile 2025/ Marche stabili, critiche Lazio e Veneto

Le spore di Alternaria, funghi spesso causa di reazioni allergiche, raggiungono livelli considerevoli, rendendo la vita difficile a chi ha sistema immunitario sensibile; nelle città come Bologna o Modena, il monitoraggio dell’aria rimane sotto controllo con valori di PM10 che si aggirano su livelli intermedi, mentre l’ozono (O₃) mantiene concentrazioni basse, grazie a venti deboli che – pur limitando il ricambio d’aria – scongiurano l’accumulo di inquinanti.

Bollettino polline e qualità dell'aria oggi, 10 aprile 2025/ Liguria-Valle d’Aosta stabili, Piemonte critico

In Toscana – considerando il periodo – è plausibile attendersi picchi simili a quelli emiliani, con nocciolo, cipresso e platano in fase di fioritura; sulla qualità dell’aria, Firenze e Pisa presentano un cielo poco nuvoloso e assenza di piogge imminenti, dati che suggeriscono una discreta stabilità degli inquinanti, con PM10 e biossido di azoto (NO₂) entro valori accettabili.

Polline e qualità dell’aria oggi: attenzione alle allergie e ai rischi per la salute

In Campania, si registra un incremento dei pollini di olivo e parietaria, soprattutto nelle aree costiere come Napoli e Salerno; chi è allergico dovrebbe dunque evitare passeggiate nelle ore centrali, quando la dispersione dei granuli è massima.

Allerta meteo oggi, 10 aprile 2025/ Gialla in Toscana: pioggia e rischio idrogeologico nelle zone costiere

Per quanto riguarda l’aria, l’alta pressione favorisce condizioni atmosferiche stabili: venti occidentali deboli e assenza di piogge sono favorevoli per il ristagno di polveri sottili, con PM10 in lieve crescita nelle zone industriali di Caserta, l’ozono rimane su concentrazioni basse.

Per tutte e tre le regioni, suggeriamo di consultare i portali delle agenzie ambientali: Arpae Emilia-Romagna offre mappe interattive in tempo reale, mentre in Toscana e Campania è possibile registrarsi per alert via email; ricordiamo inoltre, che le mascherine FFP2 filtrano parte del polline, misura utile soprattutto per chi lavora all’aperto.