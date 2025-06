Le condizioni di oggi, giovedì 12 giugno, ci danno un quadro piuttosto chiaro della situazione legata al polline e alla qualità dell’aria in Liguria e Basilicata – non si tratta di un’emergenza, ma in alcune zone la combinazione tra pollini in aumento e aria non proprio pulita rende utile prendere qualche piccola precauzione, soprattutto per chi soffre di allergie o ha problemi respiratori – e partendo dalla Liguria, le rilevazioni di ARPAL e i dati raccolti da PollinieAllergia.net mostrano un andamento abbastanza vario.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 11 giugno 2025/ Più graminacee e parietarie in Veneto e Sardegna

A Finale Ligure e Ventimiglia l’indice di polline è basso quasi ovunque, mentre in altre aree della regione – come l’entroterra e alcune zone vicine alla costa – troviamo livelli alti o molto alti di graminacee e parietaria, soprattutto nel tardo pomeriggio quando le concentrazioni tendono a salire, invece, in città come Genova la situazione si complica un po’ con un AQI attorno ai 94 e un livello di PM2.5 che sfiora i 28 µg/m³, valori che ci fanno dire che l’aria oggi non è proprio delle migliori.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 10 giugno 2025/ Graminacee in Molise, nelle Marche aria stabile

ARPA parla di qualità malsana per i più sensibili, quindi per chi ha problemi respiratori noi consigliamo di limitare le attività all’aperto nelle ore centrali, magari approfittando delle prime ore del mattino quando la situazione è leggermente più gestibile; a livello di spore fungine, i dati riportano livelli alti in più punti della regione, quindi per chi è allergico è consigliabile tenere le finestre chiuse nelle ore più calde e ventilare solo di sera o al mattino presto.

A Finale Ligure i valori di PM10 si aggirano intorno ai 20 µg/m³ e quelli di PM2.5 restano intorno ai 10 µg/m³, che sono nella norma, ma in contesti di alta umidità e caldo secco il disagio può farsi sentire di più; nel complesso, la Liguria oggi ci presenta una qualità dell’aria non ottimale, con variazioni locali da tenere d’occhio, suggeriamo dunque, specialmente a a chi è più sensibile, di consultare i bollettini orari di ARPAL e, se possibile, ridurre il tempo passato all’aperto soprattutto in zone molto trafficate.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 9 giugno 2025/ Picchi arborei ad Aosta, aria buona in Calabria

Polline e qualità dell’aria in Basilicata oggi: alti livelli in tutta la regione, attenzione per chi soffre di allergie

Polline e qualità dell’aria oggi in Basilicata mostrano una tendenza abbastanza nitida, con concentrazioni alte soprattutto per graminacee, fagacee, oleacee e parietaria – in città come Vaglio, secondo i dati forniti da IQAir e ARPAB, l’indice pollinico risulta elevato sia per le piante ad alto fusto che per le erbe – mentre le infestanti risultano quasi assenti, il che non è poco ma non basta per abbassare l’allerta per chi soffre di allergie.

L’aria in sé non è pessima ma neanche da sottovalutare, con un AQI che si aggira intorno ai 60 – quindi moderato – e un PM2.5 a 13,9 µg/m³, un valore che non è critico ma può comunque creare disagio, specialmente se combinato con temperature alte o scarsa ventilazione e secondo i dati delle stazioni di Potenza e Melfi, i livelli di PM10 e ozono variano tra 80 e 120 e sono quindi considerati moderati o tendenti al critico a seconda della fascia oraria; tutto questo significa che non è il caso di preoccuparsi in modo eccessivo, ma neanche ignorare la situazione.

Il nostro consiglio, soprattutto per chi vive nelle zone più interne o fa spesso spostamenti tra piccoli centri e aree verdi, è di evitare il più possibile le attività fisiche intense nelle ore centrali del giorno, quando i livelli di polline raggiungono il loro picco – per esempio tra le 13 e le 17 – e l’aria diventa più calda e stagnante; lavarsi mani e viso appena si rientra a casa, evitare di stendere all’aperto e usare un filtro HEPA in casa o in macchina può essere utile.

Anche se le temperature sono già estive, è importante continuare a monitorare quotidianamente sia l’andamento del polline che della qualità dell’aria, che come sappiamo cambia rapidamente: sul sito dell’ARPAB sono disponibili dati aggiornati quasi in tempo reale e vale la pena dargli un’occhiata prima di organizzare la giornata.