Polline e qualità dell’aria oggi ci danno qualche motivo per fare attenzione, soprattutto in Abruzzo, dove il bollettino indica una forte presenza di pollini da graminacee, oleacee e parietaria e anche se nelle città come Vasto o Castel di Sangro il tasso generale resta su livelli bassi, la realtà è che chi è allergico a queste specie potrebbe comunque sentirne gli effetti, perché il nostro corpo risponde alla quantità reale nell’aria e non sempre alla media calcolata.

Si tratta di una di quelle giornate in cui chi soffre di allergie stagionali sente prurito agli occhi già al mattino, starnutisce appena mette piede fuori casa o inizia ad avere quel senso di fastidio che arriva piano ma dura ore; i pollini assenti invece, come quelli di betulla, ontano, carpino o nocciolo, non danno al momento problemi, ed è già una buona notizia.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, la situazione è più stabile: a Vasto e in altre zone della regione i valori restano fra buono e moderato, quindi chi non ha problemi specifici può stare abbastanza tranquillo, anche se consigliamo sempre, in queste giornate piene di vento caldo e poca pioggia, di limitare le attività fisiche più pesanti all’aperto – una passeggiata va bene, ma magari non la corsa di mezzogiorno o il giro in bici sulle strade più trafficate – e per chi ha bambini o anziani in casa, meglio programmare le uscite nelle ore più fresche o magari cercare zone con un po’ di verde, dove l’aria circola meglio e si respira con più facilità.

Polline e qualità dell’aria: in Molise situazione più tranquilla, ma ozono alto a Campobasso

Anche in Molise oggi la situazione legata al polline sembra offrire un po’ di tregua: i dati aggiornati di PollinieAllergia.net ci riferiscono che nelle principali città, come Campobasso o Isernia, non si registrano pollini attivi né da alberi né da erbe infestanti quindi, almeno da questo punto di vista, chi è allergico dovrebbe poter tirare un piccolo sospiro di sollievo.

Non che sia però il momento perfetto per stare all’aria aperta senza pensieri, perché se da un lato il polline non ci disturba, dall’altro la qualità dell’aria mostra valori un po’ più alti, soprattutto in città: a Campobasso, ad esempio, l’aria viene definita da ARPA moderata, ma ci sono alcuni numeri che vale la pena tenere d’occhio come l’ozono che si trova su su livelli abbastanza alti e le polveri sottili che iniziano a farsi sentire.

Per questo motivo noi suggeriamo a chi ha problemi respiratori, o semplicemente è più sensibile, di evitare sforzi all’aperto nelle ore più calde – in queste giornate, quando il sole picchia e l’aria resta ferma, può bastare anche una breve camminata sotto il sole per sentirsi appesantiti – il consiglio, come sempre, è di preferire le ore del mattino o della sera, magari in zone meno trafficate o più fresche – e anche se non si percepisce subito un disagio, è bene ricordare che la combinazione di ozono e caldo può affaticare anche chi solitamente non ha problemi.

La buona notizia è che in altre città molisane, come Venafro o Guardiaregia, l’aria resta più pulita, e con un po’ di attenzione si può comunque godere della giornata in sicurezza, magari scegliendo spazi verdi o zone collinari dove l’aria è più leggera e il respiro torna più facile.