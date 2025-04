Mentre la primavera avanza a passo svelto, il polline torna protagonista in molte regioni italiane, da nord a sud: in Trentino, le ultime rilevazioni forniteci da PollinieAllergia.net registrano ancora concentrazioni piuttosto elevate di pollini di nocciolo e ontano, con un aumento di cipresso (Cupressaceae).

Si consiglia di consultare l’app “Pollini Trentino” per ricevere aggiornamenti costanti e in tempo reale, soprattutto per i soggetti che soffrono di allergie o criticità respiratorie.

Diversa la situazione in Basilicata, dove nelle scorse settimane si è rilevato un netto calo dei pollini di Cupressaceae/Taxaceae, mentre in Molise la tendenza è opposta, con un aumento delle stesse famiglie polliniche.

Queste differenze regionali dimostrano quanto la distribuzione pollinica vari sensibilmente a seconda delle condizioni microclimatiche e della vegetazione locale. Per chi è sensibile al polline, è consigliabile consultare regolarmente i bollettini specifici per ogni area territoriale.

Polline e qualità dell’aria: attenzione agli inquinanti

Oltre ai pollini, la qualità dell’aria rappresenta un altro fattore essenziale per garantire il benessere respiratorio: oggi, 9 aprile, tutte e tre le regioni, secondo i dati ARPA, presentano un indice AQI nella fascia “discreto”, con valori compresi tra 33 (Trentino) e 37 (Basilicata).

I principali inquinanti rilevati sono ozono (O₃) e particolato fine (PM₂.₅), che, in concentrazioni elevate, potrebbero aggravare i sintomi allergici e i malesseri respiratori in presenza di patologie respiratorie preesistenti. Da segnalare – in particolar modo – il Trentino, che registra 77 µg/m³ di O₃ e 9 µg/m³ di PM₂.₅, dati analoghi a quelli di Molise e Basilicata.

Nonostante la situazione sia confortante sia per il polline sia per la qualità dell’aria, le persone con asma o allergie dovrebbero limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, quando l’ozono raggiunge i picchi giornalieri.