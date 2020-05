Bollettino Protezione Civile, diretta conferenza stampa Arcuri/ Coronavirus 12 maggio

Pubblicità

Dal 18 maggio ci saranno le riaperture “differenziate” nelle Regioni, ma al momento mancano ancora i dati effettivi sui primi effetti della fase 2: come spiegato dall’Iss, il bollettino della Protezione Civile quotidiano ancora dà risultati e registra andamenti rispetto a 10-14 giorni fa, dunque per avere qualche indicazione in merito al contagio da coronavirus dopo il 4 maggio bisognerà attendere almeno questo fine settimana, dove infatti saranno impostate le riaperture nei vari territori, in accordo con il Governo dopo la conferenza Stato-Regioni di ieri sera. È in corso la conferenza stampa del commissario all’emergenza Domenico Arcuri, inattesa dopo che martedì scorso e sabato non si era presentato per il consueto aggiornamento in video streaming dalla sede della Protezione Civile: parla di mascherine e distribuzione dopo le forti polemiche degli scorsi giorni.

Nel frattempo nell’ultimo bollettino aggiornato prima del 12 maggio, la Protezione Civile registra ancora un calo di contagi e ricoveri, mentre sono sempre purtroppo moltissime le vittime in tutta Italia: 219.814 contagiati totali dall’inizio della pandemia (+744 nuovi casi), con invece 82.488 la quota degli attualmente positivi (-836 rispetto a domenica). Sono purtroppo ancora 179 i morti (30.739 bilancio drammatico totale), mentre il numero dei dimessi-guariti sale ancora di 1.401 persone toccando quota 106.587.

Tra i contagiati invece, vanno contati 999 in terapia intensiva (-28 pazienti), 13.539 persone sono ricoverate con sintomi (decremento di altri 79 assistiti) e infine 67.950 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. A livello di distribuzione regionale del contagio da Covid-19, i dati della Protezione Civile registrano ancora la Lombardia in testa con 30.411 persone malate attualmente, seguita da 13.338 in Piemonte, 7.040 in Emilia-Romagna, 5.460 in Veneto, 4.073 in Toscana, 2.844 in Liguria, 4.294 nel Lazio, 3.227 nelle Marche, 1.909 in Campania, 735 nella Provincia autonoma di Trento, 2.544 in Puglia, 2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 447 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 142 in Basilicata e 229 in Molise.



CORONAVIRUS, IL PUNTO SULLE RIAPERTURE

«Il 18 maggio potranno riaprire commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri», così ha deciso ieri il Governo rappresenta dal Premier Conte e dai Ministri Speranza e Boccia, nella conferenza Stato-Regioni che dato nuova speranza alle attività locali di poter riaprire dopo ormai più di 2 mesi di lockdown. La “fase 2” rappresenta però ancora un’incognita, come ribadito ancora ieri dal Governo, visto che «le differenziazioni territoriali e riaperture dovranno avvenire a seconda dell’andamento della curva del contagio»: se la curva dovesse risalire, ha spiegato il Ministro della Salute, allora il governo potrà intervenire con nuove chiusure.

La sfida ora passa al Comitato tecnico scientifico che dovrà stilare le regole generali per poter affrontare la riapertura: indicazioni in arrivo entro giovedì, assieme alla linee guida dell’INAIL per poter riaprire in sicurezza le varie attività. Speranza e Boccia però si sono detti molto intenzionati a far riaprire le zone rosse – con regole già sperimentate durante il lockdown – se vi dovessero essere nuovi focolai del coronavirus. Si guarderà dunque ancora con più interesse ai bollettini che ogni giorno la Protezione Civile continuerà a fornire per capire quale sia realmente l’andamento del contagio tanto a livello nazionale quanto soprattutto a livello locale.





