Bollettino Protezione civile 19 aprile/ Brusaferro “Convivere col coronavirus”

In attesa del bollettino di oggi della protezione civile sul coronavirus, la parola chiave dei prossimi mesi sarà “convivenza”, ovviamente, con il covid-19. Lo ha spiegato senza troppi mezzi termini il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervistato stamane dal Corriere della Sera: “La parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio – dice al quotidiano nazionale – nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa”. Da più parti si parla di riapertura delle attività, della cosiddetta fase 2, ma a riguardo Brusaferro specifica: “Bisogna muoversi passo dopo passo misurandogli effetti della riapertura con cautela. Ogni azione andrà monitorata attuando anche sul campo il tracciamento dei casi e valutando qual è il numero di ricoverati compatibile con la disponibilità di posti letto”. Nel frattempo nella giornata di ieri i dati hanno visto una diminuzione sia dei morti che dei contagi: 482 vittime (23.227 totali), 809 i nuovi casi (107.771 bilancio generale). Nel bollettino si segnalano poi anche 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, BRUSAFERRO: “VACCINO A FINE ANNO”

Bisognerà ricominciare dalle attività fondamentali del Paese, ma sempre in condizioni di sicurezza: “Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi della vita quotidiana. Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati”. Per quanto riguarda la scuola, invece, la riapertura sembra ancora lontana, e pare ormai scontato che non si tornerà sui banchi se non prima del prossimo settembre: “è un tema – dice a riguardo Brusaferro – che prenderemo in considerazione in un secondo momento”. La vita potrà tornare lentamente alla normalità, ma per molti mesi saranno ancora molte le azioni vietate, a cominciare dai grandi eventi che riuniscono in poco spazio migliaia di persone: “Gli eventi di massa nei prossimi mesi sono da evitare. Folle che si riuniscono è uno scenario inimmaginabile. Pagheremmo un prezzo molto alto. Ognuno deve rinunciare a qualcosa”. Di conseguenza, quasi scontato anche le vacanze estive in casa: “Il sole si può prendere in tanti modi, anche in terrazzo. La mia è una battuta. La risposta seria è che non si può pensare ad aree affollate”. Infine, sull’arrivo del vaccino: “Il virus lo batteremo solo con l’immunità di gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno”.



