Bollettino Protezione Civile/ Coronavirus 22 giugno: Guerra “meglio fare 2 tamponi”

Grazie anche al calo della Regione Lombardia i dati del coronavirus ieri nel bollettino Protezione Civile vedono un generale ribasso del trend epidemiologico in attesa delle nuove comunicazioni in arrivo come sempre alle ore 18 dalla sede nazionale della Protezione Civile. Ancora 24 morti (sui 34.634 totali), con 13 solo dalla Lombardia mentre sono 224 i nuovi contagi registrati (il 57% da lombardi) che fanno salire il dato generale da inizio pandemia fino a 238.499 malati di coronavirus: di questi, 20.971 sono ancora attivamente positivi, con decremento di 240 unità rispetto alla giornata di sabato.

Si tratta, almeno per il numero di decessi, di uno dei dati più bassi dall’inizio della pandemia il che fa di certo ben sperare per il prosieguo della fase 3 ma avverte anche sul continuo “saliscendi” che il Covid-19 sta mostrando negli ultimi mesi: i guariti nuovi registrati sono +440, con 182.893 totali da inizio pandemia, mentre sono da registrare sul fronte ospedaliero 148 sono i ricoverati in terapia intensiva (-4), 2.314 ricoverati con sintomi (-160), 18.510 in isolamento domiciliare (-76). Nessuno decesso in 16 Regioni e ben 7 sono a zero nuovi contagi (Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche) mentre è solo la Lombardia a presentare più di 25 contagi registrati in 14 ore (+128, con 13 morti e -141 ricoverati per Covid).

CORONAVIRUS, TAMPONI INUTILI? OMS VS OMS

A livello di distribuzione territoriale del coronavirus, l’ultimo bollettino disponibile della Protezione Civile mostra dietro ai 13.843 della Lombardia anche 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata. Sulla attualissima “querelle” internazionale sollevata dalle nuove linee guida dell’Oms che consigliano di non praticare più due tamponi per essere certi della guarigioni, ma che basta di fatto la scomparsa dei sintomi (ribaltando l’intera rete di comportamenti fin qui adottati in Italia e nel mondo per contrastare il Covid-19), oggi è il rappresentante italiano all’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché membro del Cts Ranieri Guerra a provare a fare ordine.

«Se l’Italia opterà per il mantenimento del doppio tampone negativo, come unico criterio necessario per interrompere l’isolamento di un paziente, avrà scelto la strada della prudenza». spiega ii direttore aggiunto Oms intervistato dal Corriere della Sera «Sono raccomandazioni che sta ai governi applicare o no. Non sono vincolanti, non c’è obbligo. l’uso del doppio tampone è la regola d’oro perché esclude ogni rischio. Affidarsi al solo criterio clinico, vale a dire basarsi sulla mancanza di sintomi per un certo numero di giorni comporta rischi bassi che però non si possono escludere, tanto che le linee guida parlano di improbabilità. È su questo che i singoli governi devono riflettere».



