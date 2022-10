Bollettino vaccini Covid 10 ottobre 2022/ In partenza la campagna antinfluenzale

BOLLETTINO VACCINI COVID 10 OTTOBRE: I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE

Anche questo lunedì mattina il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino vaccini covid con dati aggiornati a oggi, 10 ottobre 2022, della campagna vaccinale in corso. Come si legge nel portale istituzionale dedicato, dal 27 dicembre 2020, data di inizio delle vaccinazioni contro il Coronavirus, sono state somministrate 140.992.458 dosi in totale, circa 3.000 in più rispetto alla giornata di ieri, domenica 9 ottobre. Come abbiamo imparato a comprendere dal bollettini precedenti, le somministrazioni del ciclo vaccinale primario sono sostanzialmente stabili: aumentano di appena una decina le somministrazioni della prima dose, portando a 49.435.530 (91,56%) il totale degli italiani con più di 12 anni di età immunizzati almeno con una dose.

Di Maio ha contrabbandato vaccini in Albania?/ Premier Rama "Pfizer minacciava cause"

Il 90,18% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario con due dosi (48.693.668 italiani). Aggiungendo gli oltre 900mila soggetti guariti dall’infezione, 50.357.828 connazionali sono immunizzati contro il Coronavirus, pari cioè al 93,27% degli over 12. Stabile all’84,23% la terza dose. Conteggiando anche chi è guarito dopo la seconda dose di vaccino contro il Covid, la percentuale di italiani idonei già immunizzati con il booster ha raggiunto l’88,92%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 OTTOBRE 2022/ 6231 casi, positività scende a 19,8%

BOLLETTINO VACCINI COVID 10 OTTOBRE: VACCINI ANTINFLUENZALI SOMMINISTRATI CON L’ANTI COVID

Buoni i dati relativi alla quarta dose, che anche questo weekend ha saputo trainare l’andamento della campagna vaccinale. Come si legge nel bollettino vaccini covid del Ministero della Salute, il secondo booster è già stato somministrato al 18,35% della popolazione idonea, composta da soggetti fragili, immunocompromessi e over 60, a patto che abbiano ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Conteggiando anche chi è guarito dall’infezione dopo il primo booster, il 27,77% della platea della quarta dose è già stato immunizzato.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 9 OTTOBRE/ 41 morti, 34mila casi, +210 ricoveri

Proprio per i più fragili e per i soggetti più a rischio da quest’anno c’è la possibilità di vaccinarsi contro il virus dell’influenza assieme alla dose contro il Coronavirus. In Piemonte, i vaccini antinfluenzali saranno consegnati in modo diretto ai medici di base e ai pediatri, senza dunque passare per le farmacie sul territorio della Regione. Le somministrazioni partiranno dal 24 ottobre. Si inizia con la prima tranche di 400mila dosi in arrivo in una decina di giorni lavorativi e si proseguirà con ulteriori invii sulla base delle richieste dei pazienti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA