Bollettino vaccini Covid 25 aprile 2022/ 91,45% italiani ha ricevuto almeno una dose

Anche oggi, lunedì 25 aprile 2022, si ripresenta il momento in cui analizzare insieme a voi lettori il bollettino vaccini Covid, ossia il tradizionale report voluto dal Governo e dalle istituzioni sanitarie per tenere sotto controllo giorno dopo giorno l’andamento della campagna vaccinale di massa, che, lo ricorderete, ha debuttato il 27 dicembre 2020, dunque quasi un anno e mezzo fa. Ebbene, da allora il numero totale di dosi inoculate agli italiani si è issato a quota 136.602.852, per un incremento di appena 6.940 somministrazioni nelle ultime 24 ore, così come si può evincere anche soltanto attraverso una mera operazione di sottrazione dal numero riportato nel bollettino vaccini Covid di ieri.

Le quarte dosi non paiono ingranare: ad oggi il secondo booster è stato ricevuto solamente da 97.687 persone, dato decisamente basso rispetto al totale di coloro per cui è consigliato (2,21%). Le terze dosi sono invece a quota 39.268.980, mentre gli italiani immunizzati, che hanno almeno completato il primo ciclo vaccinale, sono in totale 48.590.871, pari al 90 per cento degli over 12 italiani. Infine, concludiamo con i nostri connazionali che hanno almeno una dose, ad oggi a quota 49.373.320, il 91,45 per cento della platea.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, 25 APRILE 2022: L’ITALIA DONA UN MILIONE DI VACCINI ASTRAZENECA ALLA CAMBOGIA

Dopo avere letto il bollettino vaccini Covid di oggi, 25 aprile 2022, sottolineiamo che l’Italia ha donato oltre un milione di vaccini anti-Covid AstraZeneca alla Cambogia, in una cerimonia in cui l’ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti, ha consegnato la donazione al primo ministro cambogiano Hun Sen. Come sottolinea l’agenzia di stampa ANSA, “l’iniziativa italiana, per la quale Hun Sen si è detto grato, è parte degli impegni assunti durante la presidenza italiana del G20. Avendo vaccinato con doppia dose oltre il 93 per cento della popolazione, Hun Sen ha fatto capire che le autorità locali utilizzeranno i vaccini donati dall’Italia nella somministrazione della terza dose alla parte di popolazione che non l’ha ancora ricevuta”.

Inoltre, sottolineando l’amicizia tra i due Paesi, l’ambasciatore Galanti ha espresso la “volontà italiana di approfondire la cooperazione con la Cambogia anche in altri campi, dallo sviluppo sostenibile allo sminamento degli ordigni ancora presenti dalla guerra civile che ha dilaniato il Paese fino ai primi anni Novanta”.











