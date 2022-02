Bollettino vaccini Covid 27 febbraio/ 91% vaccinati. Da domani Novavax in Lombardia

IL BOLLETTINO DEI VACCINI

Con la curva Covid che si abbassa ogni settimana di più, cresce anche se di poco contemporaneamente la percentuale di vaccinati in Italia con l’ala di “no vax” che si assottiglia sempre di più: il bollettino dei vaccini aggiornato dalla struttura commissariale registra ad oggi 27 febbraio 2022 il 94,06% di popolazione over-12 vaccinata o guarita da almeno 6 mesi in tutto il Paese, ovvero 50.802.340 cittadini.

Il totale degli italiani con almeno una dose si stabilizza a 49,2 milioni di persone, circa il 91% degli over-12: di queste, 37.394.283 sono state vaccinate con dose addizionale/booster (l’83,4% della popolazione oggetto di dose addizionale) mentre il totale di guariti dopo seconda dose o unica dose è di 4.362.316 unità. Ad oggi resta che il 93,15% degli italiani hanno ricevuto la terza dose o sono comunque guariti dal Covid dopo seconda dose: si tratta di ben 41,7 milioni di italiani. Sul fronte bambini, sono 1,3 milioni i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid: si tratta del 37% della popolazione under-12, tenuto conto che però 700mila sono i bambini guariti dal Covid da al massimo 6 mesi.

VACCINO NOVAVAX DA DOMANI IN LOMBARDIA E SARDEGNA, MARTEDÌ NEL LAZIO

In attesa di capire se realmente la quarta dose di vaccini anti-Covid sarà proposta per tutti da dopo l’estate, diventando di fatto un richiamo annuale, novità giungono per quei circa 5 milioni di italiani ancora non vaccinati: stante la permanenza dell’obbligo vaccinale per over-50 e del Green Pass base per ogni lavoratore, un possibile compromesso per i tanti indecisi è rappresentato dall’arrivo finalmente in Italia del vaccino di Novavax, il cosiddetto Nuvaxovid. Da lunedì 28 febbraio l’arrivo (consegne avvenute negli ultimi giorni, ndr) delle prime dosi somministrabili per Lombardia e Sardegna: su indicazioni Aifa vi saranno 2 somministrazioni a 21 giorni di distanza riservate per chi ancora non è stato vaccinato. La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha consegnato le prime 27.900 dosi del vaccino Nuvaxovid: in Sardegna è vaccinato “solo” l’84,1% della popolazione con due dosi di vaccino e dunque l’arrivo del siero Novavax potrebbe guidare una nuova fase vaccinale importante. Per quanto riguarda la Lombardia su Facebook la vicepresidente della Regione Letizia Moratti annuncia: «Nella mattinata di oggi, domenica 27 febbraio, la struttura per l’emergenza governativa anti Covid ha provveduto a consegnare anche in Regione Lombardia il vaccino Novavax. Nella fattispecie, ci sono state consegnate 174mila dosi. La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani, lunedì 28 febbraio, inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati». Da martedì 1 marzo invece le prime dosi di Novavax saranno somministrate negli hub Covid di Regione Lazio, Friuli e Emilia Romagna.

