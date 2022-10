Bollettino vaccini Covid 8 ottobre/ +44mila nuove dosi in 24 ore

BOLLETTINO VACCINI COVID: I NUMERI IN ITALIA

Procede a rilento la campagna vaccinale in Italia, nonostante l’aumento dei contagi prevedibile visto il periodo autunnale. Vediamo cosa dice il bollettino dei vaccini Covid in Italia che come ogni giorno è stato pubblicato in mattinata ed è relativo alle 24 ore precedenti. Come si legge nel report, il totale delle inoculazioni è salito a 140.967.848 a fronte del numero di ieri totale, 140.923.913. Le nuove dosi nelle ultime 24 ore sono state dunque 43.935.

Sono 49.435.446 le persone con almeno una dose, ovvero il 91,56 % della popolazione over 12. 48.693.396 sono invece quelle che hanno completato il ciclo vaccinale, facendo dunque anche la seconda dose. Le persone che si sono sottoposte a terza dose sono 40.178.193, l’84,22 %. Bassissime, invece, le percentuali relative alla quarta dose, che fatica a decollare. Solamente 3.487.117 in Italia hanno deciso di svolgere la seconda dose booster, ossia l’18,24 % della popolazione potenzialmente oggetto dell’inoculazione in questione. 1.406.781 invece i bambini dai 5 agli 11 anni che hanno compiuto la vaccinazione, il 38,48 % del totale.

PREGLIASCO: “QUARTA DOSE AD ANZIANI E FRAGILI”

Nonostante i contagi siano in aumento, in Italia fatica a decollare la quarta dose, che da tempo è aperta per persone fragili e anziani, con pochi che hanno scelto di sottoporvi. A Mattino Cinque, Fabrizio Pregliasco ha affermato: “Situazione Covid? No non è allarmante. Bisogna far rivaccinare non più con pianificazione, green pass ed elementi divisivi, che sono stati necessari in emergenza”. Dunque, basta, secondo il medico, a misure politico-sanitarie.

Secondo l’esperto, “Serve una campagna vaccinale che dica: dai 12 anni in poi rivaccinatevi se volete, ma raccomandare fortissimo persone anziani e fragili, starà qui la differenza nell’inverno dove temiamo il ritorno dell’influenza visto che non ci sono più le limitazioni che l’hanno ridotta negli anni passati. Al mio avviso è opportuno per tutti fare il vaccino, anche quello per l’influenza, è un’opportunità per tutti”.

