Bollettino vaccini Covid 9 agosto/ Figliuolo: “Corsie preferenziali per i giovani”

Anche in questo secondo lunedì del mese di agosto torna l’appuntamento con il bollettino vaccini Covid, che, per mezzo dei dati diramati dal Governo, fornisce una fotografia sempre puntuale e aggiornata dell’andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. In particolare, stando a quanto comunicato alle 6.14 di oggi, 9 agosto 2021, sono in tutto 71.703.880 le persone vaccinate in Italia. Il 63,79% della popolazione over 12 (34.453.812 giovani) ha anche completato interamente il ciclo dei vaccini.

Nel contempo, segnaliamo come le vaccinazioni nella Penisola proseguano speditamente nonostante i mesi estivi, tipicamente dedicati alle vacanze e nei quali si pensava che si sarebbe assistito a un drastico calo delle immunizzazioni. Invece, complice anche l’introduzione dell’obbligo di Green Pass per lo svolgimento di determinate attività e l’accesso in alcuni luoghi, il trend si è mantenuto su livelli elevati e la Lombardia risulta essere la prima regione per numero di dosi somministrate su quelle consegnate (100,1%). Seguono, nell’ordine, Marche (99,1%), Puglia (98,2%), Abruzzo e Piemonte (97,7% per entrambi).

VACCINI COVID, FIGLIUOLO: “ITALIA TERZA NEL MONDO PER VACCINAZIONI TRA GIOVANISSIMI”

Svelati dunque i nuovi dati relativi al bollettino vaccini Covid, è tempo di riavvolgere di qualche ora il nastro temporale per riprendere le dichiarazioni rilasciate dal generale Figliuolo, la cui struttura commissariale ha concepito un piano inedito per il pieno coinvolgimento dei giovani d’età compresa fra i 12 e i 19 anni d’età, istituendo una corsia preferenziale per loro; infatti, occorre effettuare l’ultimo scatto in vista dell’arrivo dell’autunno, con l’intento di raggiungere l’immunità collettiva entro la fine di settembre (80% di vaccinati).

Come riporta “Il Corriere della Sera”, Figliuolo ha asserito che è il momento di “incentivare i giovani anche in modo attivo e mirato, con iniziative quali corsie preferenziali presso gli hub senza prenotazioni e attraverso figure importanti come i medici di base, i pediatri di libera scelta e i farmacisti. I vaccini ci sono e la loro disponibilità è tra l’altro destinata a crescere in maniera considerevole da subito dopo Ferragosto”. Inoltre, fra i giovanissimi l’Italia “sta già andando bene: siamo terzi nel mondo per numero di vaccinazioni fra i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni”.



