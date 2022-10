Bollettino vaccini Covid 9 ottobre 2022/ Sardegna choc: solo 3 dosi inoculate in 24 h

Scopriamo insieme il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 9 ottobre 2022, per mezzo dei dati forniti dal Ministero della Salute attraverso il portale appositamente istituito dalle autorità sanitarie nazionali per monitorare l’andamento della campagna vaccinale in Italia, avviata il 27 dicembre 2020. Come si legge nel report, sono 140.989.023 le dosi di vaccino anti-Covid 19 somministrate in Italia nelle ultime 24 ore, pari al 90,4% delle dosi consegnate (156.004.497).

I dati sono contenuti nel bollettino vaccini Covid delle 6.16 di oggi. Nella fascia over 12, a essere vaccinato con almeno una dose è il 91,56% della popolazione, pari a 49.435.519 dosi somministrate, mentre il ciclo completo riguarda il 90,18% della popolazione, con 48.693.607 dosi inoculate. La terza dose è stata distribuita all’84,23% della popolazione potenzialmente destinataria, mentre la quarta al 18,34% dei suoi destinatari, che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

BOLLETTINO VACCINI COVID 9 OTTOBRE, IL DATO CHOC CHE GIUNGE DALLA SARDEGNA: IERI SOMMINISTRATE APPENA 3 DOSI

Dopo avere letto i dati che compongono il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, analizziamo insieme una statistica davvero choc, che viene riportata dai colleghi de “L’Unione Sarda”, sulle cui colonne si legge che “si sono presentati in tre, ieri in Sardegna, per ricevere la prima dose di vaccino contro il Covid. In tutto negli hub sono andati poco meno di 900 sardi, 819 per la quarta dose. Nell’ultima settimana hanno ricevuto l’iniezione numero quattro meno di 800 residenti al giorno”.

Un ritmo bassissimo, a maggior ragione se paragonato ai numeri di un anno fa, nonostante il Coronavirus circoli ancora e mieta numerosi contagi. Secondo l’ultimo bollettino riferito alla situazione epidemiologica nella regione isolana, ci sarebbero 14 ricoverati in più in area medica rispetto a venerdì, con però un meraviglioso “zero” alla voce “pazienti in terapia intensiva”, che a livello nazionale sono aumentati di appena 22 unità nell’arco di 24 ore. Resta tuttavia la raccomandazione di medici ed esperti a vaccinarsi con un’ulteriore dose in vista dell’arrivo dei mesi più freddi dell’anno.











